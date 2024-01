Kriminalität Einbruch in Telefon-Läden: Polizei im HSK schnappt Bande

Meschede Sie schlugen auch in Meschede zu: Eine Bande ist in mehrere Telefon-Läden eingebrochen. Jetzt hat die Polizei die mutmaßlichen Täter gefasst.

Die Kriminalpolizei hat durch intensive Ermittlungen drei Einbrecher ermittelt. Zwischen dem 26. und dem 29. Dezember vergangenen Jahres war es im Hochsauerlandkreis zu mehreren Einbrüchen in Telekommunikationsfachgeschäfte gekommen. Die Tatorte verteilten sich auf die Städte Olsberg und Meschede. In Medebach kam es zudem zu einem Einbruchversuch in ein Gebäude eines Ferienparks.

Zusammenarbeit mit Polizei in Hessen

Die Kriminalpolizei konnte jetzt eine dreiköpfige Tätergruppe ermitteln. Neben einem 23-jährigen Mann aus Medebach gehören ein weiterer 22-jähriger Mann aus dem Bereich Hessen sowie ein ebenfalls 23-jähriger Mann aus dem Ruhrgebiet zu den ermittelten Tätern. In Zusammenarbeit mit der hessischen Polizei konnte in Erfahrung gebracht werden, dass den Beschuldigten eine weitere Tat in Korbach vorgeworfen wird. Seitens der Kriminalpolizei erfolgten bereits Wohnungsdurchsuchungen und die Festnahme des 23-jährigen Mannes aus Medebach.

Aktuell geht das Fachkommissariat von einem Beuteschaden im fünfstelligen Eurobereich aus. Alle Täter sind bereits wegen anderer Delikte bekannt. Die Arbeit der Polizei ist mit diesem Ermittlungserfolg noch nicht beendet. Derzeit laufen Vernehmungen sowie Auswertungen von sichergestellten Gegenständen.

