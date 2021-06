Einbruch ins Mescheder Tierheim: Kater Pummel vermisst

Maxi und Olga sind zwei 2-jährige Kaninchendamen, die einst vom Tierheim Meschede vermittelt wurden. Einige ihrer Artgenossen wurden in der Nacht zum Samstag bei einem Einbruch ins Tierheim freigelassen.

Enste. In der Nacht zum Samstag wurden bei einem Einbruch zwei Gehege im Mescheder Tierheim geöffnet. Neben Kater Pummel sind auch Kaninchen betroffen.

Die Verantwortlichen des Tierheims in Meschede-Enste melden am Sonntagnachmittag, 20. Juni, dass in der Nacht zum Samstag bei ihnen eingebrochen wurde.

Zwei Gehege geöffnet

Die Einbrecher hätten dabei Tiere aus zwei Gehegen frei gelassen. Die Kaninchen konnten unversehrt wieder eingefangen werden, von einem Kater mit dunklem Fell fehlt aber noch jede Spur.

„Wir müssen ihn dringend finden, da er Leukose positiv ist und für andere Freigänger eine Gefahr darstellt. Pummel ist am Rücken rasiert worden und daher sehr auffällig. Das Fell ist mittlerweile schon ein wenig nachgewachsen.“, wird der vermisste Kater beschrieben.

Keine Einfangversuche

Man bittet darum, keine Einfangversuche zu unternehmen, da Pummel sehr unsicher ist und zu Aggressionen neigt. Sichtungen ans Tierheim unter Tel. 0291/1776. „Idealerweise ist er in seiner Angst in einen Schuppen oder ähnliches gelaufen und kann dort von uns gesichert werden“, hofft man im Tierheim.

