Einbruchschutz in Meschede: Wohnung übers Handy überwachen

Meschede. Wer Eigentum sichern will, hat viele Möglichkeiten. Das muss nicht sehr teuer werden, erklärt Steffen Sprenger vom Lichthaus Menne in Meschede.

Wer sein Haus vor Einbrechern schützen möchte, hat viele Möglichkeiten: vom klassischen Bewegungsmelder über Kameratechnik bis hin zu einer umfangreichen Alarmanlage mit allen Finessen gibt es ganz unterschiedliche Techniken. Ausgeklügelte Systeme geben nicht nur Bescheid, wenn ein Fenster noch geöffnet oder eine Tür nicht abgeschlossen ist. Was eine Alarmanlage alles kann und wer so etwas kauft.

Mescheder ist Fachmann auf dem Gebiet der Alarmanlagen

„Der Großteil unserer Kunden sind Gewerbetreibende“, erklärt Steffen Sprenger vom Lichthaus Menne in Meschede. Dass Privatleute sich sicher fühlen und eher selten auf Alarmanlagen setzen, spricht im Grunde für die Region.

Der 30-Jährige arbeitet seit 2006 bei dem Mescheder Elektroinstallationsunternehmen - mittlerweile als Meister - und ist ein Fachmann auf seinem Gebiet. Sprenger empfiehlt seinen Kunden drahtgebundene Anlagen mit einem eigenen Stromkreis. Im Gegensatz zur Funktechnik mit Batteriebetrieb seien diese nicht so wartungsintensiv. „Das funktioniert einfach“, sagt er. Und selbst bei einem Stromausfall würde im Ernstfall über eine SIM-Karte eine Alarmierung ausgelöst.

Ein Blick auf den Einbrecher lässt sich über Sicherungssysteme immer und überall werfen. Foto: Silas Stein / dpa

Gelände immer im Blick

„Diese Alarmierungen landen natürlich nicht direkt bei der Polizei. Unternehmen lassen Alarmierungen häufig direkt an Sicherheitsdienste weiterleiten“, erklärt Steffen Sprenger. Eine andere Möglichkeit: Kamerabilder werden direkt aufs Handy gesendet - „ich habe so zum Beispiel unser Firmengelände von zu Hause aus im Blick, wenn die Alarmanlage sich meldet.“ Das funktioniert entweder über eine App oder per SMS-Benachrichtigung, wenn es keine Internetverbindung gibt.

Die Kameratechnik sei zum Beispiel auch eine gute Lösung für Privatleute, die keine umfangreiche Alarmanlage installieren wollen. „Diese Technik installieren wir inzwischen sehr häufig.“ Im Privathaushalt seien außerdem Bewegungsmelder beliebt. Da komme es jedoch auf die richtigen Standort an. „Man sollte sich da wirklich vom Fachmann beraten lassen, um unnötige Fehlalarme zu vermeiden.“

Der Vorteil von professionellen Alarmanlagen

Professionelle Alarmanlagen mit Fenster- und Türkontakten, Bewegungsmeldern und Kameratechnik bieten laut Sprenger gleich mehrere Vorteile: „Diese Alarmanlagen lassen sich zum Beispiel erst dann scharf schalten, wenn alle Fenster und Feuerschutztüren geschlossen und alle Außentüren abgeschlossen sind.“ Das spiele für Unternehmen für den Versicherungsschutz zum Beispiel eine wichtige Rolle. Weiterhin könnten darüber alle Lichter gesteuert werden. Und auch wenn ein Rauchmelder zum Beispiel in der Nacht losgehe, könne über eine gute Anlage eine Alarmierung ausgelöst werden.

Arbeitnehmerschutz ist möglich

Kritische Stimmen, die im Zusammenhang mit Alarmanlagen in Unternehmen von einer totalen Überwachung sprechen, kann Steffen Sprenger beruhigen: „Zum Schutz der Arbeitnehmer kann man sämtliche Daten, die zum Beispiel das Kommen und Gehen der Mitarbeiter erfassen, ausblenden bzw. nicht speichern.“

Die Kosten einer Anlage

Zwischen 2000 und 3000 Euro müssten Privatpersonen für eine professionelle Anlage ausgeben - hinzu komme die Kameratechnik. Eine günstigere Alternative, die aber auch ihre Wirkung zeigt, sind sogenannte Zwischenstecker, die mit dem W-LAN verbunden sind. „Die verkaufen wir relativ häufig“, erklärt Steffen Sprenger. So könnten zum Beispiel über eine App aus der Ferne Lichter und Rollläden gesteuert werden. Pro Steckdose fallen dann zwischen 30 und 40 Euro an.