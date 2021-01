Unbekannte planten, in die Total-Tankstelle in Schmallenberg einzubrechen.

Blaulicht Einbruchsversuch in Schmallenberger Total-Tankstelle

Schmallenberg Als die unbekannten Täter ihr Einbruchswerkzeug aus dem Kofferraum holen, entdecken sie einen Tankstellen-Mitarbeiter und flüchten

Am Mittwoch gegen 3.20 Uhr haben Unbekannte versucht, in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die maskierten Täter fuhren mit einem blauen Golf 5 vor der Tankstelle vor und holten Einbruchswerkzeug aus dem Kofferraum.

Als die Täter einen Mitarbeiter in der Filiale bemerkten, flüchteten sie noch bevor sie sich Zugang zu der Tankstelle verschaffen konnten.