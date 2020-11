Polizei Einbrüche in Bienenhütte und Herberge in Schmallenberg

Schmallenberg. Zu zwei Einbrüchen ist es in Schmallenberg gekommen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Zu zwei Einbrüchen ist es in Schmallenberg gekommen, die beide erst jetzt bekannt wurden:

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drangen in der vergangenen Woche Unbekannte in eine Bienenhütte in der Straße „Vom Beerenberg“ ein. Dort durchwühlten sie die Hütte und entwendeten diverse Gegenstände.

In der Straße Lenninghof wurde zwischen dem 20. und dem 27. November in ein Kellergeschoß einer leerstehenden Herberge eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, konnte nicht festgestellt werden. In der Straße war bereits kurz zuvor ein weiterer Einbruch gemeldet worden.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974 / 90 200 .