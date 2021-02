Michelle Henkies im Labor für Fertigungstechnik an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede.

Karrieren „Einfach glücklich“: Studium in Meschede, Sport in Sundern

Meschede/Sundern. An der Fachhochschule in Meschede studiert sie, beim RC Sorpesee spielt sie Volleyball: Die zwei Leidenschaften von Michelle Henkies.

Michelle Henkies ist Volleyballerin und spielt beim Ruderclub Sorpesee mit der Damenmannschaft aktuell in der zweiten Bundesliga. Im Interview erklärt sie, wie sie über ihren Sport, das Interesse für Naturwissenschaften und ihre Heimatliebe zum Maschinenbau-Studium in Meschede gekommen ist.







Frau Henkies, wie läuft aktuell Ihre Volleyball-Spielsaison?

Michelle Henkies: Gemischt. Wir haben zuletzt ein Spiel gewonnen, in einem konnten wir mit knapper Niederlage noch einen Punkt sichern und drei Spiele haben wir verloren. Aber die Saison hat gerade erst angefangen und läuft noch bis April. Wir gehören zur Region Nord und sind jedes Wochenende zu Spielen in Norddeutschland unterwegs.

Bekommen Sie bei Ihren Spielen Unterstützung von Fans?

Das variiert sehr stark. Vor Corona haben uns in Sundern schon über 400 Leute zugeschaut. Das sind Eltern und Familien, Volleyballbegeisterte aus der Region, aber auch ehemalige Spielerinnen, die zum Studium weggezogen sind und dann mit Freunden zum Zuschauen kommen.

Mehr Möglichkeiten mit Maschinenbau



Apropos zum Studium wegziehen: Sie sind nicht weggezogen?

Nein, ich hatte nie den Drang, hier wegzuziehen. Hier habe ich meine Familie, meine Freunde und meinen Sport.







Und wie sind Sie auf Maschinenbau gekommen?

Ein Studienberater hat mir in der Schule den Studiengang Sport- und Gesundheitstechnik in Lippstadt vorgeschlagen. Ich hatte vorher ein Schülerpraktikum im Physio Zentrum Sundern gemacht, das kannte ich schon vom Volleyball.

...und im Volleyball-Trikot des RC Sorpesee. Foto: Ralf Litera

Mir ist aber schnell klar geworden: der direkte Kontakt mit Patienten ist nicht meins. Ich hatte Mathe-Leistungskurs, außerdem in der Oberstufe noch Physik und Chemie. Die naturwissenschaftlichen Fächer habe ich immer gemocht.

Insofern fand ich den Gedanken gut, mit Medizintechnik Menschen zu helfen, also zum Beispiel mit der Entwicklung von orthopädischen Hilfsmitteln und Sportgeräten. Ich habe mich dann sehr genau über den Studiengang und auch Alternativen erkundigt und bin dabei auf Maschinenbau gestoßen. Aus meiner Sicht hat man mit Maschinenbau mehr Möglichkeiten. Und letztlich lag auch Meschede näher als Lippstadt.







Und war das die richtige Wahl?

Ja, es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mir macht das Studium total Spaß. Ich möchte in Richtung Konstruktionstechnik gehen und liebe es, mich in eine Konstruktionsaufgabe reinzuarbeiten und die Berechnungsgrundlagen zu recherchieren. Das Schöne am Maschinenbau ist, dass man mit dem gleichen Studium so unterschiedliche Sachen machen kann, von Automobilen über Pumpen für die Wasserwirtschaft bis hin zu künstlichen Kniegelenken. Wenn man technisches Vorstellungsvermögen hat und ein bisschen Mathe kann, ist es auch gar nicht so schwer.









Wie sehen Sie Ihre berufliche und sportliche Zukunft?

Aktuell arbeite ich noch als Tutorin im Mathe-Lernzentrum der Hochschule. Mit dem Studium bin ich fast fertig, jetzt steht ein Praxissemester an, um praktische Einblicke in den Ingenieurberuf zu bekommen. Auf jeden Fall möchte ich dann in einem Unternehmen in der Konstruktion anfangen. Die Entwicklung beim Volleyball lasse ich auf mich zukommen. Auf jeden Fall macht es mehr Spaß in der zweiten Liga zu spielen als in der dritten (lacht). Man kann natürlich überall Volleyball spielen, aber ich würde nicht einfach wechseln, um höher zu kommen. Ich bin einfach glücklich hier und wüsste nicht, warum ich das ändern sollte.

Erste Orientierung bieten der Studieninteressenstest (SIT) auf www.hochschulkompass.de oder das Erkundungstool „Check U“ der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de.

In den Wochen der Studienorientierung bis zum 5. Februar finden an den Hochschulen in NRW zahlreiche Informationsveranstaltungen statt: Zu finden unter www.zsb-in-nrw.de.

An der Fachhochschule Südwestfalen berät die Allgemeine Studienberatung zu Studienorientierung und Studienwahl. Anfragen unter studienberatung@fh-swf.de.