Einkaufen Einladung zu einem „zauberhaften Abend“ in Schmallenberg

Schmallenberg. Die Werbegemeinschaft Schmallenberg lädt wieder zum Candlelight-Shopping ein.

Am Freitag, 5. November, lädt die Werbegemeinschaft wieder zum gemütlichen Bummeln und Einkaufen bis 22 Uhr in den historischen Stadtkern ein. Eine ganz besondere Atmosphäre erwartet die Besucher auf dem Schützenplatz, der Ladenzeile und auf der Ost- und Weststraße.

Geschäfts- und Häuserfassaden werden farbig beleuchtet

Mit Einbruch der Dunkelheit sorgen farbig beleuchtete Geschäfts- und Hausfassaden, Feuerschalen, Laternen und Kerzenschein für ein traumhaftes Ambiente. Dazu klingt dezente Musik in der gesamten Kernstadt. In vielen Geschäften warten besondere Aktionen und kleine Überraschungen auf Besucher und Gäste.

Die Werbegemeinschaft ist sicher: „Das wird ein zauberhafter Abend, an dem sich ein Besuch der historischen Kernstadt ganz besonders lohnt.“ Die Schmallenberger CityCard kann an diesem Abend natürlich auch in fast allen Geschäften zur Bezahlung genutzt werden.

