Feuerwehr Einsatz bei Autobahn: Auto von Esloher brennt an A46 aus

Eslohe/Nuttlar. An der A46 bei Nuttlar war dichter Rauch zu sehen. Dort stand das Auto eines Mannes aus Eslohe auf dem Autobahnzubringer in Flammen.

Das Auto eines Mannes aus Eslohe ist an der Autobahn 46 bei Nuttlar ausgebrannt.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstag gegen 19 Uhr. Der 42-jährige BMW-Fahrer aus Eslohe kam von der A46 und fuhr über den Autobahnzubringer in Richtung Olsberg, als er plötzlich Rauch hinter seinem Fahrzeug bemerkte. Er fuhr sein Fahrzeug an den Straßenrand und stieg aus. Sofort schlugen nach seinen Angaben erste Flammen aus den vorderen Radkästen. Er unternahm noch Löschversuche mit einem kleinen Feuerlöscher, diese blieben aber erfolglos.

Das Fahrzeug an der A46 bei Nuttlar brannte vollständig aus. Foto: Feuerwehr Olsberg/Edgar Schmidt

Böschungsbereich begann zu brennen

Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand. Durch die Trockenheit hatte bereits das angrenzende Gras im Böschungsbereich Feuer gefangen. Mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz wurden der Pkw und der Flächenbrand gleichzeitig abgelöscht. Beim Pkw kam später noch Löschschaum zum Einsatz, um letzte Glutnester zu ersticken. Zur Unterstützung war noch die Löschgruppe Antfeld mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort.

Verletzt wurde niemand, das ausgebrannte Fahrzeug wurde von einem heimischen Abschleppunternehmen abgeholt. Der Autobahnzubringer war während der Löschmaßnahmen komplett gesperrt. Ab etwa 20 Uhr konnte der Verkehr einseitig durch die Polizei abgeleitet werden, zum Einsatzende um 20.30 Uhr war die Strecke wieder komplett befahrbar.

