Notarzt und Rettungsdienst waren ebenfalls in Meschede ausgerückt.

Löschzug Einsatz: Feuerwehr in Meschede zur Nelkenstraße alarmiert

Meschede. Der Löschzug Meschede ist am Dienstag in die Nelkenstraße alarmiert worden. Es herrschte Sorge um eine Person.

Der Löschzug Meschede ist am Dienstag gegen 14.16 Uhr zu einem Einsatz in die Nelkenstraße in Meschede gerufen worden. Die Einsatzkräfte sollten den Rettungsdienst bei einer Türöffnung unterstützen.

Vor Ort konnte die Tür aber durch Feuerwehr gewaltfrei geöffnet werden. Der Patient wurde an den Rettungsdienst übergeben. Die Polizei hatte den Einsatz begleitet.

