Meschede. Ein langer Feuerwehreinsatz am Ruhrplatz in Meschede: Sechs Menschen sind dort in einem Aufzug gefangen gewesen. Die Öffnung bereitete Probleme.

Einsatz in Meschede: Sechs Menschen im Aufzug gefangen

In Meschede ist wieder einmal ein Aufzug stecken geblieben. Für die Menschen darin wurde es ein langer Nachmittag.

50 Minuten im Aufzug

50 Minuten waren vier Erwachsene und zwei Kinder im Hochhaus am Ruhrplatz am Donnerstagnachmittag gefangen.

Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz an der Dominante in Meschede. Foto: Jürgen Kortmann

So lange brauchte es, bis sie endlich den Aufzug in der so genannten Dominante verlassen konnten. Gegen 16 Uhr war ein entsprechender Notruf eingegangen, der Löschzug der Feuerwehr Meschede, der Rettungsdienst und die Polizei rückten aus.

Der Aufzug steckte im Erdgeschoss fest: Die Tür ließ sich nicht öffnen - sie war verklemmt. Die Tür hielt dann auch den Aufbruchbemühungen der Feuerwehr stand, aufschließen ließ sie sich auch nicht. Die Feuerwehr mit Einsatzleiter Sebastian Helleberg konnte einen Keil in eine Lücke zwängen, so konnte zumindest Sprechkontakt zu den Eingeschlossenen gehalten werden. Die Mütter der Kinder mussten von außen zusehen. Der Rettungsdienst stand bereit.

Maschinenraum aufgebrochen

Letztlich musste der gut gesicherte Maschinenraum des Fahrstuhls im Obergeschoss von der Feuerwehr aufgebrochen werden.

Der Fahrstuhl muss ins Kellergeschoss manuell herabgelassen werden: Hier öffnet sich endlich die Tür. Foto: Jürgen Kortmann

Dann konnte der Aufzug manuell hinunter ins Kellergeschoss geführt werden: Dort öffnete sich dann die Tür endlich. Verletzt wurde niemand, die beiden Kinder nahmen den Einsatz - anders als die Erwachsenen - als spannende Erfahrung.

Für die Feuerwehr war es zum wiederholten Mal ein Einsatz an einem Aufzug, der für unter Technische Hilfe läuft. An den Aufzügen hängen zwar Aufkleber mit vermeintlichen Notfallnummern: Tatsächlich aber sitzt dieser Notdienst - wie auch in diesem Fall - längst nicht mehr vor Ort, der Ort ist auch nicht mehr angegeben.

Der Hausmeister war nicht erreichbar. Die Zentrale, die unter der Nummer angegeben ist, musste also wegen der Dringlichkeit den Notruf an die Kreisleitstelle in Meschede-Enste weitergeben. Offen ist, wer für die Kosten des Feuerwehreinsatzes aufkommen wird.