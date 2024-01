Eisglätte auf Rennstrecke: So war die Lage auf den Straßen

Meschede Die Temperatur zog am späten Nachmittag an. Deshalb kam es zu gefährlichen Situationen auf den Straßen. Auch Personen wurden verletzt.

Am Nachmittag zogen die Temperaturen an, weshalb häufig Straßenglätte gemeldet wurde. So auch in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Die Details.

Lesen Sie auch

Winter in Meschede: Heizung in einer Schule ausgefallen

In Hecke gerutscht

In Meschede ist am Montagabend ein Unfall in der Straße Zum Siepen/Luisenstraße passiert. Das Auto kam auf der Verbindungsstraße von der Fahrbahn ab und rutschte durch eine Hecke auf ein Grundstück. Ein Mann wurde leicht verletzt. Der Unfall geschah um 22 Uhr.

Auch in Nuttlar auf der L743 kam es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos. Auch hier wurde eine Person verletzt.

Unfall in Schmallenberg

In Schmallenberg rutschte ein Auto in der steilen Kurve in der Straße Mothmecke von der Fahrbahn. Es blieb beim Sachschaden.

Mehrere Gefahrenstellen wurden der Polizei am späten Montagnachmittag (15. Januar) gemeldet: B55 Meschede in Richtung Stimm-Stamm, Rennstrecke Nuttlar nach Kallenhardt und gegen 18.45 Uhr auf der K45 bei Eversberg (dort war ein Lastwagen, der Sauerstoff geladen hatte, ins Rutschen gekommen).

Dienstagmorgen ruhig

Am Dienstagmorgen ist der Polizei kein Unfall mit Sachschaden gemeldet worden.