Ende des Corona-Lockdowns: Mescheder Mensa öffnet wieder

Nach gut anderthalb Jahren Stillstand öffnet das Studierendenwerk Dortmund am 11. Oktober wieder die Mensa da Vinci am Standort der FH Südwestfalen in Meschede.

Nach gut anderthalb Jahren Stillstand öffnet das Studierendenwerk Dortmund am Montag, 11. Oktober, wieder die Mensa da Vinci am Standort der FH Südwestfalen in Meschede. Die Mensa war 2020 aufgrund der Coronapandemie geschlossen worden. Jetzt, mit dem Start in das Wintersemester, soll der monatelange Lockdown endlich beendet werden.

Zugang nur mit 3G

Für alle Studierende, Beschäftigte und Gäste gilt: Zugang gibt es nur gemäß der 3G-Regeln. Wie sehr das Leben auf dem Campus von den Studierenden vermisst wurde, zeigten deren Reaktionen während des langen Mensa-Lockdowns. Thomas Schlootz, Geschäftsführer des Studierendenwerks, erreichten viele Reaktionen: „Die Studierenden haben uns deutlich gesagt, dass ein Studium ohne das gemeinsame Mittagessen oder den Kaffee-Plausch in der Mensa für sie kein richtiges Studienleben ist. Das persönliche Gespräch und die gemeinsamen Mahlzeiten sind nicht zu ersetzen. Wir freuen uns nun sehr darauf, wieder Gastgeber sein zu dürfen.“

Entsprechend den Vorgaben der Fachhochschule und gemäß auch der Coronaschutzverordnung, gilt für das Betreten der Mensa die 3G-Regelung. Demnach haben nur genesene, vollständig geimpfte sowie negativ getestete Personen Zutritt. Vor den Speise-Countern wurde ein Einbahnstraßen-System eingeführt, damit sich die Laufwege nicht kreuzen.

To-Go-Schüsseln leihen oder kaufen

Die Mensa öffnet ab Montag, 11. Oktober, immer werktags von 11.30 bis 14 Uhr. Auf der Speisekarte stehen zwei Mittagsmahlzeiten, darunter auch immer ein vegetarisches Angebot. Dieses Speiseangebot wird ausgeweitet, sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Vorerst startet der Betrieb mit einer Interimsversorgung, die neben der Mittagsverpflegung natürlich auch Getränke und Snacks umfasst. Alle Gerichte werden auch als To-Go-Gerichte angeboten. Zu dem Zweck werden wiederbefüllbaren Bowls verwendet. Kunden, die dieses kostenlose Angebot nutzen möchten, müssen sich lediglich die App von Relevo herunterladen und die Schüssel bei der Essensausgabe mittels QR-Code einscannen. Alternativ kann die Schüssel mit passendem Deckel auch vor Ort erworben werden. Mehr Infos auf www.stwdo.de/mehrwegtogo.

Bargeldlose Bezahlung

Damit die Bezahlung schnell und kostengünstig abgewickelt werden kann, wurden die Kassen auf bargeldlose Zahlungen umgestellt. Akzeptiert werden sämtliche, gängige Zahlungsmittel wie der Hochschul-Ausweis (FHCard), Bank- oder Kreditkarten oder die kontaktlosen Zahlungswege mit der Medieninfo Seite 2/2girocard, V-Pay, Visacard oder Mastercard, Google Pay, Apple Pay oder Bluecode inkl. Alipay.

Das Studierendenwerk Dortmund ist der soziale Dienstleister auf dem Campus und in dieser Funktion auch Betreiber der Mensen an den Standorten der FH Südwestfalen. Die Mensen in Soest, Hagen und Iserlohn sind bereits seit wenigen Tagen wieder in Betrieb. Aufgrund des guten Kundenzuspruchs konnten hier zuletzt die Öffnungszeiten erweitert werden. Der jeweiligen Öffnungszeiten und Speisepläne sind unter www.stwdo.de/mensa abrufbar.

