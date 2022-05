Endlich wieder Schützenfest: Vorfreude in Kückelheim

Kückelheim. Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Kückelheim steht in den Startlöchern: Bald ist endlich wieder Schützenfest.

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Kückelheim freut sich nach langer Zeit der Entbehrung auf das bevorstehende Schützenfest.

Wann wird gefeiert: von Mittwoch, 25. Mai, bis Freitag, 27. Mai

Wer regiert: das Königspaar Benedikt und Anke Feldmann

Was sind die Höhepunkte: Los geht es am Mittwoch um 18.45 Uhr mit dem Antreten und der Begrüßung in der Schützenhalle. Anschließend steht das Kaiserständchen an, bevor sich um 19 Uhr der Festzug in Bewegung setzt. Um 20 Uhr folgen die Ehrungen und um 20.30 Uhr beginnt das Konzert, bevor ab 21.30 Uhr Musik und Tanz mit dem Musikverein Endorf auf dem Programm steht.

Der Donnerstag startet bereits um 9.15 Uhr mit dem Antreten zum Kirchgang. Das Festhochamt beginnt um 9.30 Uhr, danach Gefallenenehrung. Um 10.30 Uhr steigt der Frühschoppen. Um 14.45 Uhr treten die Schützen dann zum großen Festzug an, der um 15 Uhr startet. Nach dem Königstanz beginnt um 17 Uhr der Kindertanz. Um 20 Uhr heißt es dann wieder Musik und Tanz mit dem Musikverein Endorf. Am Freitagmorgen treten die Schützen 9.30 Uhr zum Vogelschießen an, das um 10 Uhr beginnt. Anschließend ist die Königsproklamation samt Frühschoppen in der Schützenhalle. Um 16.45 Uhr treten die Schützen erneut zum großen Festzug an und holen das neue Königspaar ab. Nach dem Königstanz folgt um 18 Uhr der Kindertanz und um 20 Uhr erneut Musik und Tanz mit dem Musikverein Endorf.

Besonderheiten: Jubelkönige 25 Jahre: 1995 Markus Kemper, 1996 Ludger Schulte (†), 1997 Theo Riekötter (†). Jubelkönige 50 Jahre: 1970 Hermann Gawronski (†), 1971 Friedhelm König, 1972 Willi Korte (†).

