Meschede: So hat diese Frau die Pocken überlebt

Ein vermummter Mann schiebt einen Plastiksack durch den Türspalt. Den solle sie überstülpen. In eine zweite Tüte solle sie ihre Habseligkeiten stecken. Es ist der 28. Januar 1970 im Mescheder Walburga-Krankenhaus. Bei der Schwesternschülerin Magdalena Geise (21) sind die Pocken ausgebrochen. Sie wird nun auf die Isolierstation nach Wimbern verlegt. Kurz bevor das Fieber kam, hatte sie noch mit ihren Eltern in Menzel bei Rüthen telefoniert. Es sollte das letzte Gespräch für Wochen bleiben. Fast wäre es das letzte gewesen.

„Die Isolation war das Schlimmste. Niemand durfte mehr an mich ran. Das fand ich so schrecklich“, sagt Magdalena (heute) Drinhaus fast 50 Jahre später. Auf ihrem Esstisch in Calle liegt eine abgegriffene schwarze Kladde. „Pocken“ steht darauf. Darin sammelten ihre Eltern Zeitungsartikel, während ihre Tochter acht Wochen in Wimbern lag. Auch die traurigen Nachrichten über den Tod von Magdalenas Kollegin Barbara, über „Hasch-Hippie“ Bernd K., der die Pocken damals nach Meschede brachte, und die Hysterie in der kleinen Stadt im Sauerland.

Nachricht verbreitet sich: Im Rochushaus liegt einer, der die Pocken hat

Rückblende zum 14. Januar 1970. Im Mescheder Walburga-Krankenhaus verbreitet sich die Nachricht wie das Virus: Im Rochushaus liegt einer, der die Pocken hat. Das Krankenhaus wird geschlossen. Bretter werden vor die Türen genagelt. „Es kam niemand mehr raus oder rein“, erinnert sich Magdalena Drinhaus. Die damals 21-Jährige gehört zu den Schwestern, die nachträglich geimpft werden.

Lebensbedrohliche Lage für Schwesternschülerin

Sie hatte auf der Station über dem Rochushaus gearbeitet. Über den Speiseaufzug, so finden die Ermittler später heraus, hatte sich das Virus verteilt. „Wir waren im ersten Jahr. Über die Pocken hatten wir im Unterricht noch nicht gesprochen... Gott sei Dank nicht“, sagt sie heute. So hatte die 21-Jährige keinen Schimmer davon, wie lebensbedrohlich ihre Lage war.

Am 28. Januar 1970 bringt Krankenwagenfahrer Werner Eickler die wimmernde Magdalena Geise nach Wimbern. „Ich habe nur geweint.“ Ihr Körper ist zu diesem Zeitpunkt bereits von Pocken übersät. „Sie sprangen wie Tierchen aus meiner Haut.“ Die Schmerzen werden stärker. In Wimbern verlässt sie das Bewusstsein. Die Pockenviren versetzen die Schwesternschülerin in eine 14-tägige Ohnmacht. Was in jenen Tagen geschieht, kennt auch Magdalena Drinhaus nur aus Erzählungen.

Wie eine Mutter: Schwester Elidia lässt sich nicht ablösen

Die 21-Jährige liegt ohne Bewusstsein und ohne Kleidung auf einer Pritsche. Schwester Elidia kümmert sich fürsorglich, wechselt immer wieder die Unterlage, wischt das Sekret auf, das aus den Blasen platzt. Sie beträufelt den Körper mit Pocken-Serum, öffnet die Nasenlöcher, pflegt die Haut an den Augen mit Öl-Läppchen, damit sie geschmeidig bleibt. Denn die eitrigen Blattern sind überall. Auf der Kopfhaut, im Rachen, unter den Fußnägeln.

Es gibt Fotos davon. Magdalena Drinhaus zieht die Bilder aus der schwarzen Pocken-Kladde und muss grinsen. Sie kennt die Reaktion auf diese Bilder. Ekel. Fassungslosigkeit. Aber auch Neugier. Frau Drinhaus gilt als die letzte Deutsche, die die Pocken überlebt hat. Entsprechend häufig wurde sie bereits interviewt, saß auf Talkshow-Sofas und sprach in Kameras.

Pocken-Kranke laufen im Fieberwahn durchs Zimmer

Zurück in Wimbern, im Winter 1970. Im Fieberwahn laufen die Kranken nachts mit ungelenken Bewegungen durch ihre Zimmer. Sie schlagen um sich, haben im Schatten der Nacht nur noch wenig Menschliches. „Das sei unheimlich gewesen“, erzählt Schwester Elidia Magdalena Drinhaus Jahre später. Sie gehörte mit den Schwestern Monigunde und Cartalis, den Pflegern Kostrewa und Jäger und den Ärzten Dr. Patten und Dr. Liptak zum Personal, das sich um die Patienten in Wimbern kümmerte. Niemand ließ sich ablösen. Schwester Elidia sagte damals: „Eher stemme ich mich von innen gegen die Tür. Wir bleiben, bis der letzte Kranke entlassen wird.“

Isolation ohne Radio und Telefon

Auf der Station gibt es kein Radio, kein Telefon, keine Bücher. Briefe werden vorgelesen, weil die Kranken nichts sehen und nichts halten können. Manchmal hört Magdalena Drinhaus Bernd K. im Nebenzimmer Gitarre spielen. Der Gestank im Zimmer ist unerträglich. „Bis ich gemerkt habe, dass ich das bin, hat es eine Weile gedauert“, erzählt Magdalena Drinhaus. Ihrer Bitte, ein Fenster zu öffnen, wird nicht nachgegangen. Zu riskant.

Irgendwann holt die 21-Jährige einen Taschenspiegel aus ihrer Plastiktüte. „Ich habe mich so erschrocken und den Spiegel an die Wand gepfeffert. So hättest du mich nicht genommen“, sagt sie zu ihrem Mann. Sie lachen.

Immer wieder muss die Kranke zur Begutachtung vor ein Fenster treten. Dahinter stehen Mediziner aus aller Welt – auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – um den Verlauf zu untersuchen. Die Mediziner bitten sie den Fuß auf die Fensterbank zu legen. „Es waren entwürdigende Situationen“, sagt Magdalena Drinhaus heute. Damals habe sie nicht so empfunden.

Fußnägel angebohrt, um an die Krusten zu kommen

Februar 1970. Mit der Zeit verändern sich die Pocken der 21-Jährigen. Die Ärzte sind zufrieden mit dem Verlauf. Blut läuft in die Bläschen. Die Pocken werden schwarz und trocknen. Vor der Entlassung aus der Isolation muss der Patient krustenfrei sein. Ihre Fußnägel werden angebohrt, um an das getrocknete Blut darunter zu kommen. „Erst dann durfte ich nach Hause.“

Am 23. März steht Herr Eickler in einem weißen Opel vor der Tür. Er hatte die Schwesternschülerin hingefahren und holt sie nun wieder ab. Bernd K. hatte darum gebeten, einen Tag früher gehen zu können. Ohne Medienrummel. Denn vor der Station wartet unter anderem ein Kamerateam der Tagesschau. „Ich war so aufgeregt, ich konnte kaum laufen.“ Es ist das erste von vielen Interviews, die Magdalena Drinhaus in ihrem Leben geben wird.

Fünf Wochen später wieder im Dienst

Nach fünf Wochen nimmt sie ihren Dienst im Walburga-Krankenhaus wieder auf. Aber die 21-Jährige ist nicht mehr so unbeschwert wie früher. „Ich bat darum, nicht mehr mit Patienten in Kontakt zu kommen“, erzählt die 71-Jährige, die bis zur Rente in den Krankenhaus tätig war. Sie wird deshalb zunächst im Spritzenzimmer eingesetzt. Um die Male zu verstecken, trägt sie stets lange Ärmel, blickdichte Strümpfe und eine grüne Make-up-Unterlage („Die hat so gebrannt.“). Heute sind die Male nicht mehr zu sehen. Starkes Sonnenlicht meidet Frau Drinhaus dennoch.

„Meine Kolleginnen waren damals meine Rettung. Sie haben mich immer mitgenommen. Ins Kino und in die Stadt. Sonst hätte ich mich verkrochen.“ Der Jahrgang ist auch im Rentenalter ein eingeschworener Haufen. Neun Frauen.

Auf dem Lumpenball in Calle lernt sie schließlich ihren Mann Johannes kennen. Die Pocken waren kein Thema. „Mich haben ganz andere Dinge interessiert“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Großes Medieninteresse an Pocken-Überlebender

Magdalena Drinhaus hat die Pockenepidemie in Meschede überlebt. Es war der letzte große Ausbruch in Deutschland, weshalb das Medieninteresse an der Meschederin groß war. Schon von Beginn an.

So stand beispielsweise die ARD-Tagesschau mit einem Kamerateam vor der Isolierstation, als die 21-Jährige im März 1970 entlassen wurde.

Anfang der 2000er mit dem Irakkrieg und der Angst vor Biowaffen, stieg das Interesse am Pockenausbruch in Meschede erneut – und damit auch an der Geschichte von Magdalena Drinhaus.

Unter anderem drehte ein Filmteam aus London eine Doku. Magdalena Drinhaus Tochter Silke spielte die Schwesternschülerin Geise.

Mehr dazu am 18. Februar.

„Die Pocken haben mein Leben bereichert. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich habe wirklich viel erlebt“, erzählt die 71-Jährige.