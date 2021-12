Die Polizei in Meschede ermittelt: Einbrecher sind in einen Baumarkt eingedrungen.

Polizei Ermittlungen: Einbrecher dringen in Meschede in Baumarkt ein

Meschede. Sie haben verschiedene Gegenstände gestohlen und werden gesucht: Einbrecher waren in Meschede in einem Baumarkt.

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Baumarkt Im Schlahbruch in Meschede eingebrochen. Die Täter entwendeten verschiedene Gegenstände.

Hinweise auf die Gesuchten liegen nicht vor. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizeiwache in Meschede zu melden, 0291 / 90200.

