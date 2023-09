Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Bad Fredeburg.

Polizei Ermittlungen: Einbrecher in Bad Fredeburg unterwegs

Bad Fredeburg. Nach einem Einbruch in Bad Fredeburg ermittelt nun die Polizei. Wo genau die Einbrecher zugeschlagen haben und was gestohlen wurde.

Im Zeitraum zwischen Montag, 18. September, 19.15 Uhr und Dienstag, 19. September, 6.30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude am „Bettenkamp“ in Bad Fredeburg eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang ins Gebäude, heißt es im Polizeibericht. Sie durchsuchten Räume und entwendeten Bargeld. Die Polizeiwache in Bad Fredeburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02974 / 90200 entgegen.

