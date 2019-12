Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen im Sauerland? Und wie an Weihnachten? Es gibt eine erste Prognose dazu.

Erste Prognose: So wird das Weihnachtswetter im Sauerland

Eine überaus milde Dezembermitte erleben aktuell das Ruhrtal und das Schmallenberger Sauerland. Nach einem nochmals frühlingshaften Donnerstag ziehen ab Freitag mehr Wolken und nachfolgend auch Regenschauer auf.

Das Wetter für das Ruhrtal

Bis auf 15,1°C stieg das Thermometer am Dienstag an der Wetterstation in Enste, nur wenig kühler war es in den anderen Orten der Stadtgebiete von Meschede und Bestwig. Da fühlte man sich eher wie im April als Mitte Dezember. Grund für diese Temperaturen ist eine ausgeprägte Südwetterlage, an der Nordseite des Rothaargebirges erwärmt sich diese Luft damit noch ein wenig mehr und so gehört das Ruhrtal in diesen Tagen zu den mildesten Regionen in Deutschland.

Nach einem etwas kühleren Mittwoch präsentiert sich der Donnerstag nochmals ähnlich mild. Dazu zeigt sich auch immer wieder mal die Sonne und es weht ein mäßiger Südwind. Ab Freitag ändert sich die Wetterlage dann, aus Westen werden die Wolken deutlich dichter und zahlreicher. Zum Nachmittag fallen dann auch die ersten Regentropfen, in der Nacht zu Samstag wird der Regen dann häufiger. Damit wird erneut ein unbeständiges Wochenende eingeleitet, besonders der 4. Advent wird nass und sehr windig.

Die Temperaturen sind deutlich kühler als aktuell, weiterhin aber weit entfernt von winterlichen Verhältnissen. So liegen die Werte weiterhin im hohen einstelligen Bereich, meist werden zwischen 7 und 9°C gemessen.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Am vergangenen Wochenende zeigte sich der Winter zumindest zeitweise von seiner weißen Seite. In den Schmallenberger Höhendörfern Schanze und Jagdhaus erreichte die Schneedecke nahezu 20 cm. Von diesem Schnee sind aber nur noch einige klägliche Reste übrig geblieben. Ein strammer Südwind sorgte in den vergangenen Tagen für kräftiges Tauwetter. In den Tälern, wo der Schnee ja bis auf einige Flocken gar nicht erst angekommen war, fühlte es sich teilweise wie Frühling an.

Am Donnerstag kann sich die Sonne nochmals gut durchsetzen, es bleibt überall trocken und die Temperaturen erreichen sehr milde Werte von oft um oder sogar etwas über 10°C. Ab Freitag wird es allmählich kühler, weiterhin sind aber selbst in den Nächten keine Frostwerte zu erwarten. Ein mäßiger, am 4. Advent auch stürmischer Südwestwind führt weiterhin milde Meeresluft nach Schmallenberg und Eslohe.

Dabei kann sich die Sonne nur noch sehr selten durchsetzen, meist bleibt es bewölkt oder bedeckt und immer wieder zieht auch Regen durch. Aus aktueller Sicht ergeben sich am Samstag auch längere trockene Phasen, der Sonntag bringt dann meist verregnetes und sehr windiges Wetter. In 400 m Höhe werden es dann rund 7°C, auf den Bergen muss man mit 4 bis 5°C rechnen.

Trend für die nächste Woche

Spannend wird die Entwicklung der Wetterlage ab den Weihnachtstagen. Zum Heilligabend wird es aus aktueller Sicht noch überall mild, schneefrei und teils sogar regnerisch sein. Zu den Feiertagen selbst besteht dann zumindest die Möglichkeit, dass sich die Wetterlage umstellen könnten. Tiefs mit milder Luft haben es dann nicht mehr so leicht bis zu uns vorzudringen und stattdessen könnte sich kalte Luft aus Nord- und Osteuropa weiter nach Süden ausbreiten. Ob dies wirklich zu einem winterlichen Jahresende führt, bleibt aber noch sehr unsicher.

