Erstmals seit Tagen keine neuen Corona-Fälle im HSK

Weiterhin wird an Impfstoffen geforscht: Die aktuellen Corona-Zahlen für den Hochsauerlandkreis liegen vor.

Meschede/Schmallenberg/Bestwig. Es gibt keine neuen Corona-Fälle im HSK. Eine Aufschlüsselung zeigt, dass es Infizierte in Meschede, Schmallenberg und Bestwig gibt.

Erstmals seit mehreren Tagen meldet der Hochsauerlandkreis keine neuen Corona-Fälle. Hinzugekommen sind zwei Genesene.

Drei Patienten stationär

In der Statistik am Freitag, 28. August, gibt es damit 37 Infizierte, 760 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden drei Personen behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 815.

Das Gesundheitsamt teilt mit, dass die an Corona infizierten Schüler der Schulklassen in Hüsten, Bad Fredeburg und Müschede genesen sind und der Schulbetrieb in den drei Klassen wiederaufgenommen werden konnte. Wie bereits bekanntgegeben, waren die Tests der Kontaktpersonen negativ.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt auf die Städte und Gemeinden Arnsberg (12), Bestwig (2), Brilon (5), Marsberg (3), Meschede (8), Schmallenberg (2), Sundern (3) und Winterberg (2).