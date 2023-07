Aktion Es gibt Craft-Beer-Spezialitäten am Stadt-Strand in Meschede

Meschede. Es ist eine der Aktionen zur Belebung der Innenstadt: Es wird Craft-Beer-Spezialitäten am Stadt-Strand in Meschede geben. Alles zur Aktion.

Eine frische Abkühlung lockt am Samstag, 5. August, von 11 bis 20 Uhr an den Stadt-Strand auf dem Von-Stephan-Platz in Meschede. Christina Triefenbach - bekannt für ihr Craft-Beer „Clucking Hen“ - kommt mit ihrem Beer-Bike und zapft frische Craft-Beer-Spezialitäten.

Sommerfeeling mit Liegestühlen

Die Besucher des Stadt-Strands können sich auf ein perfektes Sommerfeeling freuen, während sie die köstlichen Craft-Biere von Christina Triefenbach genießen. Der Sand unter den Füßen, die bequemen Meschede-Liegestühle und die entspannte Chillout-House-Musik von Carsten Höwener laden zum Verweilen und Entspannen ein.

An jedem ersten Samstag von Mai bis September finden in Meschede verschiedene Aktionen zur Belebung der Innenstadt statt. In diesem Rahmen lädt die Stadt Meschede alle ein, bei ihrem Stadtbesuch und Samstagsbummel bis zum 9. September an jedem ersten Samstag im Monat ab 11 Uhr kostenfrei zu parken. Die Aktionen werden über den kommunalen Stärkungspakt Meschede finanziert.

Lokale Landwirte

Am Samstag, 2. September, geht es weiter mit einem Tag im Zeichen lokaler Landwirte, Direktvermarkter und ihrer regionalen Produkte.

Weitere Informationen zum Stärkungspakt Meschede und einzelnen Aktionen gibt es unter www.meschede.de/starke-stadtteile online

