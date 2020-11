Eslohe: Erneuerte Ortseingangsschilder mehr als nur schick

Mitten im Herzen von Eslohe sind Arbeiten in vollem Gange, vor den Toren des Ortes sind sie bereits abgeschlossen: Während die Ortskernsanierung und die Renaturierung der Essel auf Hochtouren laufen, kann der Heimat- und Förderverein bereits seine runderneuerten Ortseingangsschilder präsentieren. Und die sind nicht nur schick geworden, sondern können auch mehr als vorher.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Heimat- und Förderverein den Rahmen und das Dach der einzelnen Schilder neu aufgearbeitet. Drei Stück gibt es an der Zahl: Eines steht in Höhe des Sportplatzes an der Bundesstraße 55, eines am B55-Kreisel in Höhe des Störmannshofs und ein weiteres an der Homertstraße in Höhe des Abzweigs nach Sallinghausen.

Insgesamt knapp 10.000 Euro hat es gekostet, die Schilder wieder auf Vordermann zu bringen. 4500 Euro verschlang dabei allein die Sanierung im vergangenen Jahr. In diesem Jahr sind weitere 5000 Euro hinzu gekommen, weil der Heimat- und Förderverein im zweiten Schritt die Platten ausgetauscht hat. Und darauf werden die Besucher des Ortes nun mit einem freundlichen „Herzlich willkommen“ begrüßt. Der Esloher Reiher ist deutlich kleiner geworden und flattert nun vor einem farbenfrohen roten Hintergrund über den Schriftzug „Eslohe Sauerland“ hinweg.

So sahen die Schilder vorher aus. Foto: Heimat- und Förderverein Eslohe

Neu ist nun, dass es neben den Wechselplatten, auf denen die Vereine des Ortes ihre Veranstaltungen ankündigen, eine weitere Motiv-Wechselplatte gibt, die je nach Saison ausgetauscht wird, und darauf hinweist, warum es sich lohnt, auch mal ein bisschen länger im Ort zu verweilen.

Vier solcher Platten hat der Heimat- und Förderverein angeschafft und bedrucken lassen: Sie weisen auf Wanderrouten, den Spielplatz im Kurpark, die Rochuskapelle und den Fledermaustunnel hin.

„Selbstverständlich wird es auch weiterhin die Möglichkeit für die Vereine geben, auf ihre Veranstaltungen hinzuweisen“, sagt Karsten Bürger als Beisitzer des Heimat- und Fördervereins. Denn auch in dieser Hinsicht habe Eslohe schließlich eine Menge zu bieten - sei es Meilerfest, Schützenfest, Lampionfest oder Krach am Bach um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Verändert hat sich allerdings auch hier etwas: War es seinerzeit so, dass eine langweilige weiße Platte eingelegt wurde, wenn es gerade mal nichts anzukündigen gab, wird dort künftig der Schriftzug des Heimat- und Fördervereins Eslohe zu sehen sein.

Die Veranstaltungs-Tafeln für die einzelnen Vereine hat der Heimat- und Förderverein bereits bestellt. 50 Stück. Blanko. Die Vereine können sie sich abholen und selbst je nach Bedarf beschriften lassen.

Bereits vor etwa 30 Jahren sind die Schilder an den Ortseingängen unter der Federführung des Heimat- und Fördervereins aufgestellt worden. Aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln. „Die Gemeinde hat uns dabei allerdings unterstützend zur Seite gestanden“, sagt Bürger. „Unter anderem bei der Planung“. Übernommen hatte die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt auch die Kosten für die nachträgliche Installation der Elektrik, damit die Schilder in den Abendstunden auch beleuchtet werden können.