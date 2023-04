Eslohe erwartet der längste „Krach am Bach“ aller Zeiten

„Krach am Bach“ lockt nach drei Jahren Pause endlich wieder die Massen in den Esloher Kurpark. Diesmal gibt es einige Neuerungen.

Eslohe. Nach drei Jahren Pause gibt es im Kurpark Eslohe endlich wieder „Krach am Bach“. Das Open-Air-Festival wartet diesmal mit einigen Neuerungen auf.

Nach drei Jahren Pause - bedingt durch Corona und den Meiler 2022 - wird es in diesem Jahr wieder „Krach am Bach“ im Kurpark geben. Das beliebte Open-Air-Festival im Herzen von Eslohe wird dabei nicht nur das längste aller Zeiten - es wird auch einige attraktive Änderungen geben.

Das fünfköpfige Orga-Team, bestehend aus Ludger Flashar, Dirk Schmidthaus, Christian Molitor, Thomas Ludemann und Christian Siewers, hat sich für das Event am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juli, wieder viel vorgenommen. Zum ersten Mal seit dem über 20-jährigem Bestehen von „Krach am Bach“ findet das Festival an zwei Tagen statt.

Newcomer eröffnen ersten Abend

Gestartet wird am Freitag um 19 Uhr mit der Newcomerband „Rifftease“ aus Eslohe. „Rifftease“ haben sich erst 2019 gegründet. Amelie Bräu (Lead-Vocals), York Nitschke (Bass), Felix Greitemann (Schlagzeug) und Sascha Schulte (Gitarre) spielen einen bunten Mix aus eigenen Stücken und Coversongs aus den 70er- und 80er-Jahren unter anderem von Guns n‘Roses, Queen, ABBA, Bon Jovi, AC/DC und vielen anderen. 2022 erlaubte es die Pandemiezeit der Band endlich, die erste Single „Hear Me Out“ zu veröffentlichen. Ihr Bühnendebüt hat die Band bereits im Jahr 2022 beim Esloher Meiler geben.

Gegen 21.30 Uhr folgt dann das nächste Highlight des ersten Abends: „Krach am Bach“ präsentiert den ersten Volksbank-Open-Air-Kino-Abend. Auf einer Großleinwand wird der Klassiker „Bohemian Rhapsody“ gezeigt. Der vierfach Oscar prämierte Film behandelt die Geschichte Freddie Mercurys, von der Gründung der Band Queen bis zum Auftritt bei Live Aid sechs Jahre vor seinem Tod. Hier hoffen die Veranstalter natürlich auf gutes Wetter, um bei Grillwurst und Bier einen Picknick-Flair in dem Kurpark zu bekommen.

Weiter geht es dann am Samstag, 29. Juli, ab 18 Uhr mit „Live-Musik vom Feinsten“, wie das Orga-Team verspricht. Den Anfang macht die Band „SIIRI“. „Ein Muss für alle Country-Fans“, so die Organisatoren. Die 27-jährige Werdohlerin sei die Neuentdeckung beim alljährlichen ‘WeAHREFamily’ Festival in Bad Breisig gewesen. Mit ihrer unverwechselbaren, fesselnden „Reibeisenstimme“ interpretiert sie den American-Country-Sound auf eine völlig neue Art und Weise. Mit Ihrem Debütalbum „Independence“ galt sie in der Country-Szene als das Nachwuchstalent schlechthin.

Auf „SIIRI“ folgt dann die Band „Hörgerät“. Sie rockt bereits seit 2003 mit ihrem „Deutsch-Programm“. In dieser Zeit haben sich die fünf Jungs zu einer der beliebtesten Deutsch-Rock-Band etabliert.

Kulinarische Meile

Als Headliner werden die „Sharks“ die Stimmung im Esloher Kurpark zum Kochen bringen. „Nicht nur mit ihrer musikalischen Qualität, sondern auch mit ihrer wahnsinnigen Bühnenperformance sind sie momentan das musikalische Maß aller Dingen in der Sauerländer Musikszene“, schwärmt das Orga-Team von „Krach am Bach“, das den Park auch diesmal wieder gemeinsam mit fleißigen Gourmet-Freunden und Köchen in eine kulinarische Meile verwandeln wird.

An verschiedenen Street-Food Ständen werde es tolle Gerichte geben, bei denen für jeden etwas dabei sein werde - von der vegetarisch-griechischen Gemüsepfanne mit Schafskäse und Kritharaki, einer Lachskreation von Merlin Berge aus dem Jägerhof (Teilnehmer bei „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel1) über feinste Hamburger-Kreationen, einem Wild-Döner im Fladenbrot mit Salat und einer selbstkreierten Sauce bis hin zu Spareribs mit einer feurigen BBQ-Sauce. Die Freiwillige Feuerwehr Eslohe bereitet außerdem wieder Nackensteaks, Pommes und Currywurst zu und die „Flotten Bienen“ überraschen die kleinen Gäste mit Süßigkeitenspießen und überzeugen die Festival-Besucher mit tollen Desserts.

Separates Event-Zelt mit Bewirtung

Die Organisatoren von „Krach am Bach“ legen Wert darauf, dass die Gerichte preisgünstig zwischen 2,50 und 7,50 Euro liegen: „Wir möchten auf der einen Seite, dass unsere Besucher möglichst viele Gerichte probieren können. Auf der anderen Seite möchten wir mit unserem BBQ und Street-Food auch viele Familien, Clubs oder Betriebe ansprechen, die sich zu einem gemeinsamen Abendessen im Park treffen“, sagt Dirk Schmidthaus vom Orga-Team. Und: „In diesem Jahr möchten wir ein separates Event-Zelt mit Bewirtung für angemeldete Firmen oder Clubs anbieten“, ergänzt Christian Molitor. Hier sei man natürlich auf Anmeldungen der Firmen oder Clubs angewiesen, um vorab alles organisieren zu können, betont t Ludger Flashar. Anmeldeschluss ist hierfür ist am 30. Juni.

Ehrenamtlicher Einsatz

Die Organisation rund um „Krach am Bach“ wird einmal mehr zu fast hundert Prozent im Ehrenamt geleistet. Auf- und Abbau des Festival-Geländes, die Zapfmannschaften und Streetfood-Stände, das Einsammeln der Gläser sowie die Bandbetreuungen und vieles mehr werden mit Hilfe von rund 120 freiwilligen Helfern gestemmt.