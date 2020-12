Eslohe: FFP2-Schutzmasken gehören jetzt zum Alltag dazu

Hier erhält ein älterer Kunde eine Mund- und Nasenschutzmaske in einer Apotheke. In Eslohe sind die Masken dadurch inzwischen viel häufiger im Ortsbild zu sehen.

Eslohe Im Zuge der Corona-Krise geben Apotheken FFP2-Masken an Ältere und Risikopatienten aus. Hier die Erfahrungen eines Esloher Apothekers.

Die Verteilung der FFP2-Masken zeigt schon Wirkung: „Man sieht sie schon häufiger im Ortsbild. Das wird schon angenommen“, sagt zum Beispiel der Esloher Apotheker Dr. Rochus Franzen. Er alleine hat in seiner Schwanen-Apotheke in den ersten Tagen schon 4200 Masken ausgegeben. Auf 10.000 hat er sich insgesamt eingestellt. Die Masken werden im Zuge der Corona-Krise an ältere Menschen ab 60 Jahren und an mögliche Risikopatienten kostenlos abgegeben.

Die Herausforderung für die Apotheken sei gewesen, die Masken in kürzester Zeit und in entsprechend guter Qualität zur Verfügung zu stellen. Am 15. Dezember war die Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung in Kraft getreten, in der die Details zur Abgabe der Masken geregelt sind. Die Verteilung fiel in den Apotheken mit dem Weihnachtsgeschäft zusammen, als sich die Menschen mit ihren Medikamenten für die Feiertage bevorrateten.

Kinder holen Masken für ihre Eltern ab

Viele der Anspruchsberechtigten beauftragten ihre Kinder wiederum mit der Abholung: „Das ist genau richtig gewesen. Dadurch wurde vermieden, die Menschen mit einem möglichen Risiko in die vollen Apotheken zu holen“, sagt Franzen. Dazu genügt es, den Ausweis der Eltern mitzubringen; außerdem sind die Daten in den Patientendateien der Apotheken gespeichert.

Ab 6. Januar erhalten die Krankenversicherten dann Coupons von ihrer Krankenkasse, mit denen sie sich weitere Masken abholen können. Nachschubprobleme gebe es nicht: „Der Markt ist geflutet an Masken.“ Die Aufgabe sei hier vielmehr aktuell, gute Anbieter auszuwählen – „eine Zertifizierung sollte der Standard sein“.

Freiwilliger im Impfzentrum des Hochsauerlandkreises

Der Esloher Apotheker hat sich auch als Freiwilliger zum Dienst im Impfzentrum des Hochsauerlandkreises in Olsberg gemeldet: „Das war für mich selbstverständlich, wenn ich helfen kann.“ Er ist in die entsprechende Kartei aufgenommen worden. Ab 16. Januar soll es dort losgehen. In NRW sorgen Apotheker und Pharmazeutisch-Technische Assistenten in den Impfzentren dann für die Aufbereitung der Impfdosen, damit diese verwendet werden können.

