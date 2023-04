Eslohe: Firmeninhaber trifft auf maskierte Einbrecher

Bremke. Mehrere maskierte Einbrecher sind in eine Firma in Eslohe-Bremke eingebrochen. Dort traf auch der Firmeninhaber noch auf sie.

Mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in eine Bremker Firma eingebrochen.

Am Ostersamstag (8.04.) gegen 3.40 Uhr, sind mehrere unbekannte Täter in einen metallverarbeitenden Betrieb in Eslohe-Bremke eingebrochen. Hierdurch wurde ein Alarm ausgelöst.

Firmeninhaber trifft auf maskierte Täter

Als der Firmeninhaber in der Firma ankam, traf er dort noch auf mehrere maskierte Personen, die jedoch sofort die Flucht ergriffen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte die Polizei keine Täter mehr ergreifen.

Erheblicher Schaden

Durch den Einbruch entstand ein erheblicher Gebäudeschaden. Ob die Täter Metall entwenden konnten, steht bislang noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Meschede (Tel.: 0291-9020-3411).

