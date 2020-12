Eslohe: Gottesdienst-Absagen auf der Zielgeraden vorm Fest

In der Gemeinde Eslohe sind kurz vorm Fest noch Gottesdienste abgesagt worden. Eine schwierige Entscheidung.

Auf den letzten Metern vor dem Weihnachtsfest sind auch in der Gemeinde Eslohe noch Gottesdienste abgesagt worden. „Man habe sich diese Entscheidungen wirklich nicht leicht gemacht“, sagt Gemeindereferentin Bernadette Klens. Sie habe höchsten Respekt vor den Ehrenamtlichen, die in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, bei denen man sich sehr wohl bewusst sei, dass sie nicht überall auf Verständnis stoßen.

Salweyer Gottesdienst wird gestreamt

Zuletzt hatten die Kirchengemeinden St. Antonius Bremke und St. Pankratius Reiste mitgeteilt, dass die Krippenfeiern und Gottesdienste bis einschließlich 10. Januar ausfallen werden. Heute haben außerdem die Gremien der Pfarrgemeinde St. Sebastian Salwey bekannt gegeben, dass bis einschließlich 10. Januar keine Gottesdienste stattfinden werden. Aber: Auch wenn der Salweyer Gottesdienst am Heiligen Abend um 18.30 Uhr keine Besucher zulässt. Stattfinden wird er trotzdem. In einem äußerst kleinen Rahmen, damit er wenigstens übers Internet gestreamt werden kann.

Mit weiteren kurzfristigen Absagen der Kirchengemeinden im Raum Eslohe ist laut Klens aktuell nicht mehr zu rechnen. Getroffen worden seien die Entscheidungen über Absage oder Zusage von den Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen vor Ort in äußerst enger Abstimmung mit dem Pastoralverbund. Man wisse, was die Entscheidungen für viele Menschen bedeute, sagt Klens, letztlich aber stehe bei aller Bedeutung des Kirchgangs zum Weihnachtsfest, die Gesundheit an allererster Stelle.

Große Zurückhaltung festgestellt

Was die Anmeldungen für die Gottesdienste angehe, habe sie ohnehin eine große Zurückhaltung festgestellt. Auch auf dieser Seite werde also sehr verantwortungsbewusst mit der besonderen Situation umgegangen.

Klens selbst ist unter anderem in die Vorbereitung zweier Krippenspiele auf einem Bauernhof involviert – Corona konform versteht sich. Der Landwirt habe seine gesamte Gerätehalle leergeräumt. So seien gebührende Abstände möglich. Außerdem gebe es viel frische Luft. „Dort es zugig, wie damals im Stall von Bethlehem“, sagt sie und lacht.

Eine Übersicht über die Gottesdienste, die zu Weihnachten in der Gemeinde Eslohe stattfinden, gibt es unter https://www.pv-se.de/kirchliches-leben/gottesdienste/