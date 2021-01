Viele Angehörige und Freunde verzichten momentan auf Besuche in Seniorenheimen, weil sie in ihrem Besuch ein Risiko sehen. Der anhaltende Zustand trifft viele Senioren hart - auch im Störmanns Hof Eslohe.

Corona Eslohe: Lockdown zehrt an der Gesundheit der Senioren

Eslohe Viele Senioren im Störmanns Hof Eslohe leiden unter dem Lockdown und fehlenden Kontakten. Das hat zum Teil gesundheitliche Folgen.

Der Lockdown zehrt mehr und mehr an der Gesundheit der Bewohner in den Senioreneinrichtungen. Der Störmanns Hof in Eslohe bildet hier leider keine Ausnahme.

Während viele der Senioren die Kontaktbeschränkungen zu Beginn der Krise noch gut verkraftet hätten, mache sich der fehlende Kontakt zu Angehörigen, Freunden und Nachbarn inzwischen bei einigen deutlich bemerkbar, sagt Pflegedienstleiterin Ludberga Fischer. Weil Kontakte fehlen oder eben nur noch mit Maske möglich sind, bauen viele der Senioren gesundheitlich ab. 80 Bewohner gibt es in den beiden Bereichen des Störmanns Hofes. Bei etwa 15, so schätzt Fischer, musste zuletzt der Pflegegrad erhöht werden.

Fehlende Nähe zu Freunden und Verwandten

Während sich die Alltags-Abläufe in den Bereichen nur wenig geändert hätten, sei die fehlende Nähe zu Verwandten und Freunden nach einer solch langen Zeit für viele einschneidend. Zumal dementiell erkrankten Bewohnern die anhaltende Situation nur schwer bis gar nicht zu erklären sei, sagt Fischer. Dabei sei es ja keineswegs so, dass Besuche in Senioreneinrichtungen verboten wären. Nicht wenige Angehörige und Freunde der Bewohner verzichteten allerdings aus Rücksichtnahme auf Besuche, weil sie darin ein Risiko für die Bewohner sehen.

Für die Senioren, die Angehörigen und auch für die Mitarbeiter wünsche sie sich dringend ein Stück weit Normalität zurück. „Es sind schon schwierige Zeiten im Moment“, sagt Fischer. Sie hoffe auf den Sommer. Auch, wenn es das alte Leben, dann nicht wieder zurückgebe. „Aber dann können unsere Senioren ihre Angehörigen wenigstens mal wieder ohne Maske sehen und entspannt und unbeschwert im Kurpark spazieren gehen“, hofft sie.

Fremdfirma engagiert

Dass sich Angehörige vor ihrem Besuch auf Corona testen lassen müssen, ist nicht neu. Dafür hat der Störmanns Hof bereits vor geraumer Zeit Personal einer Fremdfirma engagiert, dem für die Tests ein Raum zur Verfügung gestellt worden ist. „Es ist unmöglich, für diese Tests auch noch unser Pflegepersonal aus den Bereichen abzuziehen“, sagt die Pflegedienstleiterin mit Blick auf die ohnehin schon angespannte Lage.

Neu ist, das Bund und Länder eine Initiative starten wollen, um freiwillige Kräfte zur Unterstützung der Tests bereitzustellen. „Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht“, sagt Fischer. Es bleibe allerdings abzuwarten, wie und ob das am Ende funktionieren werde. „Im Moment fahren wir mit der engagierten Fremdfirma sehr gut“, sagt sie. Auch, wenn noch nicht abschließend geklärt sei, wer die Kosten am Ende trage.

