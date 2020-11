Eslohe: Schreck am frühen Morgen im Schlesierweg

Eslohe. Anwohner des Schlesierweges in Eslohe haben am frühen Morgen Täter auf frischer Tat ertappt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Anwohner eines Hauses am Schlesierweg hörten am Freitag gegen 6.15 Uhr Geräusche und Stimmen an ihrer Haustür. Mindestens zwei Personen sollen miteinander in gebrochener deutscher Sprache gesprochen haben.

Die Bewohner machten durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Zudem schlug ihr Hund an. Kurze Zeit später schauten sie an der Tür nach. Die Personen waren bereits geflüchtet. Die Tür war jedoch beschädigt.

Die Täter hatten laut Polizei versucht, die Eingangstür aufzuhebeln.

Die Polizei wurde erst später informiert. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291/90200 entgegen.