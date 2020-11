Eslohe: Schulen planen Alternativen zum Tag der offenen Tür

Eslohe. Die Realschule und die Hauptschule in Eslohe arbeiten an Alternativen zu einem Tag der offenen Tür für die Viertklässler. Was geplant ist.

Weil aktuell noch völlig unklar ist, ob im kommenden Jahr wegen der Corona-Krise mit all ihren einhergehenden Einschränkungen ein Tag der offenen Tür für die Viertklässler möglich sein wird, schmieden die beiden weiterführenden Schulen in Eslohe alternative Pläne. Sowohl die Realschule als auch die Hauptschule wollen Möglichkeiten für Eltern und Kinder schaffen, sich ausführlich zu informieren.

Nervös ist Katrin Schulte-Bärbig als Schulleiterin der Realschule angesichts der derzeitigen Planungsunsicherheit noch nicht. „Wir haben noch Luft“, sagt sie. Terminiert ist der Tag der offenen Tür auf den 16. Januar. So steht es auch noch auf der Schul-Homepage angekündigt. Wirklich große Hoffnung, dass der Tag in bewährter Form stattfinden wird, hat Schulte-Bärbig allerdings nicht. Daher wird aktuell an einem Plan B und auch an einem Plan C gearbeitet. Denn: „Es ist wichtig, dass die Viertklässler ihre mögliche neue Schule vorher mal von innen gesehen haben“, sagt sie. Denn nur so könne man ein Gefühl für die Schule bekommen. Und genau diese Möglichkeit soll den Kindern durch Corona nicht genommen werden.

Plan B sieht dabei wie folgt aus: Wenn die Corona-Lage einen Tag der offenen Tür partout nicht zulässt, will die Realschule nach Terminabsprache individuelle Führungen für Kinder und Eltern anbieten. Diese Lösung hält Schulte-Bärbig durchaus für realistisch auch in Corona-Zeiten. „Dabei können sich Eltern und vor allem die Schüler einen persönlichen Eindruck von unserer Schule und unseren Angeboten verschaffen, und es besteht die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch“, sagt Katrin Schulte-Bärbig. Die Führungen will die Schulleiterin gern selbst übernehmen. Je nachdem wie groß die Nachfrage sei, sei aber auch das Kollegium hier eingebunden.

Plan C setzt voraus, dass die Corona-Situation im Januar immerhin einen Tag der offenen Tür in abgewandelter Form zulässt. Denkbar, so sagt die Schulleiterin, sei es zum Beispiel, dass Eltern sich mit ihren Kindern für den Tag anmelden und sich dabei für eine bestimmte Zeitschiene entscheiden. Das bedeutet für die Schule zwar einen erhöhten logistischen Aufwand. „Aber damit wäre immerhin sichergestellt, dass sich zu den beliebten Spitzenzeiten nicht zu viele Menschen im Gebäude drängen.“

Fest steht bereits: Ganz gleich, was im Januar möglich sein wird und was nicht, auf der Schul-Homepage werden Videosequenzen bereitgestellt, die sich Eltern und Kinder anschauen können um einen Eindruck von der Realschule zu bekommen. Dabei werden dann unter anderem auch die neuen Fachräume vorgestellt - und das dürfte wiederum auch für viele ehemalige Schülerinnen und Schüler interessant sein.

Einzel-Besuche möglich machen

Mit Videos auf der Homepage will auch die benachbarte Hauptschule arbeiten, wie Schulleiter Rüdiger Haertel erklärt. Nassio Pagonis aus dem Lehrerkollegium sei mit der Aufgabe betraut worden, einen Informationsfilm zu erstellen. Die Erstellung dieses Filmes laufe aktuell. Auch Haertel hofft - in welcher Form auch immer - Eltern und Schülern die Möglichkeit bieten zu können, sich persönlich einen Eindruck von der Hauptschule zu verschaffen. Terminiert ist der Tag der offenen Tür der Esloher Hauptschule auf den 23. Januar. Kann er nicht stattfinden, soll auch hier die Möglichkeit für Einzel-Besuche geschaffen werden. Haertel verweist des Weiteren auf die Möglichkeit, sich jederzeit telefonisch zu informieren.

Um sich ausführlich über die Realschule Eslohe zu informieren, besteht auch die Möglichkeit, eine Schulbroschüre anzufordern, sofern Eltern sie nicht bereits von der Grundschule erhalten haben. Erreichbar ist die Realschule unter 02973/974430 , unter realschule@eslohe-schulen.de oder über die Homepage www.realschule.eslohe-schulen.de. Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2021/22 ist vom 16. Februar 2021 bis zum 5. März 2021.

Die Esloher Christine-Koch-Hauptschule ist erreichbar unter 02973 974420 , unter hauptschule@eslohe-schulen.de oder über die Schulhomepage www.hauptschule.eslohe-schulen.de.