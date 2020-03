Eslohe. „Eslohe aktiv“ will sich bei den Meilertagen 2021 mit einbringen. Ziel ist es, den Meiler quasi in den Ort hineinzutragen.

Bei den Esloher Meilertagen im kommenden Jahr wird sich auch „Eslohe aktiv“ mit mindestens einer Aktion einbringen. Ziel soll es sein, den Meiler mit seinem umfangreichen Rahmenprogramm quasi in den Ort hineinzutragen - ähnlich wie es bei der Montgolfiade in Warstein der Fall ist. Auch dort gibt es im Einzelhandel viele Aktionen zu der jenseits des Stadtzentrums stattfindenden Großveranstaltung.

Einkäufe belohnen

Vorstellen kann sich „Eslohe aktiv“ etwa eine Rabatt-Aktion, die schon vor den eigentlichen Meilertagen beginnen könnte. Dabei könnten zum Beispiel regelmäßige Einkäufe in Form von Wertmarken für das Meilergelände belohnt werden. Auch eine Verlosung ist aus Sicht der Kaufmannschaft in diesem Zusammenhang denkbar.

Stattfinden werden die Meilertage vom 6. bis 15. August 2021 - und damit in der letzten Woche der Sommerferien. Die Vereinsvertreter, die auf Einladung des Heimat- und Fördervereins jetzt zu einer ersten Vorbesprechung gekommen waren, hatten keinen Zweifel daran gelassen: Sie alle wollen wieder mit ins Rad packen, damit im kommenden Jahr an den legendären Erfolg von 2016 angeknüpft werden kann. Mehr als 10.000 Besucher hatte das zehntägige Spektakel mit seinen einzelnen Veranstaltungen damals auf das Meilergelände an der SGV-Hütte gelockt.

Geld vom Land

Denkbar ist, dass es diesmal für die Meilertage sogar Geld vom Land geben wird. Bürgermeister Stephan Kersting regte an, einen Förderantrag zu stellen. Zur unbürokratischen Förderung von Projekten lokaler Vereine und Initiativen, die sich mit Heimat beschäftigen, stellt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jährlich 1000 Heimat-Schecks à 2000 Euro bereit.