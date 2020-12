Eversberg: Fahrer nach Kollision mit Schülerin (15) gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Fußgängerin wurde die Polizei am Dienstagabend in Eversberg gerufen.

Eversberg. Erst hat der Fahrer der Schülerin gestreift und ist zunächst verschwunden. Zu Hause hat sie dann die Polizei gerufen.

Gegen 18.15 Uhr ist eine Schülerin auf dem Lingscheiderweg (K45) von Wehrstapel in Richtung Eversberg gelaufen. Hierzu nutze sie den rechten Grünstreifen neben der Fahrbahn. Kurz hinter der Autobahnbrücke ist dann ein Auto an ihr vorbeigefahren und hat sie gestreift. Ohne zu halten fuhr das Auto in Richtung Eversberg weiter.

Fahrer ist zurückgekehrt

Trotz leichter Verletzungen konnte das Mädchen ihr Weg fortsetzen. Wenige Minuten später kam das Auto zurück. Der Fahrer bot der Schülerin an, sie nach Hause zu bringen. Diese lehnte ab. Anschließend ist der Mann weitergefahren und das Mädchen setzte ihren Weg fort. Von zu Hause hat sie dann die Polizei alarmiert.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen hellen Kleinwagen mit HSK-Kennzeichen handeln. In den weiteren Buchstaben ist vermutlich ein „X“ enthalten. Fahrerbeschreibung: etwa 20 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkler kurzer Bart, dunkelbraune glatte und kurze Haare Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter Tel. 0291 - 90 200 entgegen.