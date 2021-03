Eversberg und Freienohl: Volksbank kooperiert mit Sparkasse

Freienohl/Eversberg. Die Volksbank Sauerland und die Sparkassen Mitten im Sauerland gehen gemeinsame Schritte: Sie koopieren künftig in Eversberg und Freienohl.

Die Volksbank Sauerland wird zum 30. September die Filialen in Freienohl und Eversberg von personenbesetzten Zweigstellen auf so genannte „SB-Filialen“ umstellen. An beiden Standorten wird es eine Kooperation mit der Sparkasse Mitten im Sauerland geben. „Wir haben festgestellt, dass die Frequenzen der Kundenbesuche stark rückläufig waren und sind und die klassischen Serviceleistungen immer seltener in Anspruch genommen werden“ so Vorstand Dr. Florian Müller.

Zunehmende Digitalisierung

Michael Reitz, ebenfalls im Vorstand der Genossenschaftsbank ergänzt: „Die wesentlichen Gründe hierfür sind die zunehmende Digitalisierung und die vielfältigen Möglichkeiten des mobilen Bankings. Das kontaktlose Bezahlen, um nur einen Punkt zu nennen, hat überproportional zugenommen.“

Die Kunden der Volksbank Sauerland werden in Freienohl sowie Eversberg weiterhin die Gelegenheit haben kostenfrei Bargeld zu bekommen. In Freienohl wird den Volksbank-Kunden die Möglichkeit geboten in den Räumlichkeiten der Sparkasse Mitten im Sauerland (Breiter Weg 1) den Geldautomaten zu nutzen. Die Örtlichkeit der gemeinsamen SB-Stelle in Eversberg wird derzeit noch zwischen den beiden Kreditinstituten geklärt.

Mit den Beratern sprechen

Die Volksbank bittet alle Kundinnen und Kunden in den nächsten Monaten mit den Beratern vor Ort zu klären wie z.B. der Erhalt der Kontoauszüge demnächst erfolgen wird. „Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, bei denen unsere Mitarbeiter gerne behilflich sein werden“ so Lars Glindmeyer, Bereichsleiter Privatkunden in der Presseerklärung. Kundenberatungen können zukünftig in dem Kompetenzzentrum Meschede sowie in jeder anderen gewünschten Filiale erfolgen.

„Auch außerhalb der Öffnungszeiten bieten wir wochentags von 8 bis 20 Uhr den kompletten Service am Telefon durch unserem Kunden-Service-Center. Und wir gehen neue Wege: Seit einigen Monaten haben Kunden in Sundern mittels unserer Video-Servicekabine die Möglichkeit, auf persönlich-digitalem Wege Kontakt zu den Mitarbeitern der Volksbank aufzunehmen. Diese moderne Form der Kundenbetreuung zur Bearbeitung von Serviceleistungen steht allen Kunden täglich von 8-18 Uhr zur Verfügung“ teilt Jörg Werdite, Verantwortlicher Öffentlichkeitsarbeit mit.

Neben den Filialen in Freienohl und Eversberg werden auch die Standorte in Wiemeringhausen (Olsberg) und Endorf (Sundern) zu SB-Stellen umgewandelt.