Die Polizei hat in Meschede einen Exhibitionisten festgenommen.

Ermittlungen Exhibitionist in Meschede - Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Meschede. In Meschede ist ein Exhibitionist unterwegs gewesen. Der nackte Mann könnte gleich mehrere Taten begangen haben. Die Polizei ermittelt.

Der Polizei ist am Mittwochnachmittag ein Exhibitionist in der Fritz-Honsel-Straße in Meschede gemeldet worden. Im Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten einen 20-Jährigen festnehmen.

Wieder entlassen

Der Mann steht im Verdacht, vor einer Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert zu haben. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mescheder entlassen.

Gegen 20 Uhr meldete sich dann eine 17-jährige Meschederin auf der Polizeiwache. Sie zeigte ebenfalls einen Exhibitionisten an. Gegen 13.30 Uhr war sie von einem Mann im Bereich der Kolpingstraße angesprochen worden. Dieser zeigte seinen Penis und berührte die junge Frau am Oberschenkel.

Hinweise an die Polizei

Ob es sich bei dem Tatverdächtigen ebenfalls um den 20-Jährigen Mescheder handelt, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Es ist nach Einschätzung der Polizei nicht auszuschließen, dass der Mann weitere Straftaten begangen hat.

Mögliche geschädigte Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.

