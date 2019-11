Exklusiv: Das sind Meschedes teuersten Immobilienangebote

Ein Immobilienpaket für fast eine Millionen Euro ist derzeit das teuerste Angebot auf dem Markt. Eines von vielen spannende Angeboten.

Ex-Häuser der SBG

Keine bevorzugte Lage in Meschede, aber für diese drei Häuser möchte der Makler fast eine Millionen Euro haben. Foto: Ilka Trudewind

Im Rüthener Weg 2-6 in Meschede stehen derzeit ebenfalls drei Mehrfamilienhäuser zum Verkauf. Die Gebäude, Baujahr 1959, gehörten bis vor Kurzem noch zum Bestand der Siedlungs- und Baugenossenschaft (SBG). Aus dem Geschäftsbericht von 2018 geht hervor, dass die SBG aus dem Verkauf der drei Gebäuden (und eines Autos) damals einen Ertrag in Höhe von 552.000 Euro erlangt hatte. Die Makler aus Bissendorf bieten das Paket aus 18 Wohnungen für 980.000 Euro an. Die Mieteinnahmen betragen nach eigenen Angaben in der Anzeige auf Ebay-Kleinanzeigen mehr als 55.000 Euro im Jahr. Preis: 980.000 Euro.

Reiterhof im Nierbachtal

Für Pferdeliebhaber sind derzeit gleich zwei Immobilien auf dem Markt: Der Hof in Enste wurde im September noch für 544.000 Euro angeboten und liegt jetzt bei 450.000 Euro. Im Nierbachtal steht der Reiterhof eines Diamantenhändlers zum Verkauf. Die Anzeige über das ungewöhnliche Objekt steht schon eine Weile online. Zum Areal gehören ein Wohnhaus aus dem Jahr 1986, eine Reithalle, Pferdeboxen, Stallungen, Lagerflächen für Heu, Nebengebäuden mit Garagen und ein Appartement für Gäste oder Angestellte und Wiesen. Das Grundstück ist insgesamt 68.541 Quadratmeter groß.

Preis: 880.000 Euro.

Tuchmacher-Kasernen

Die so genannten „Kasernen“ stehen in Heinrichsthal zum Verkauf. Sie wurden 1880 vom Tuchfabrikanten Eickhoff errichtet. Foto: Ilka Trudewind

Die Postbank vermarktet gerade drei Mehrfamilienhäuser an der Heinrichsthaler Straße 14-22 in Heinrichsthal. Es sind ehemalige Arbeiterunterkünfte, die die Tuchfabrik Eickhoff 1880 einst errichten ließ. Im Dorf werden sie „Kasernen“ genannt. Die Ansiedlung kann als Ursprung von Heinrichsthal bezeichnet werden, das nach dem Fabrikanten Heinrich Eickhoff benannt ist. Die Erben haben die Häuser schon vor Jahren an jemanden aus dem Ort verkauft. In den Häusern gibt es insgesamt 13 Wohnungen. Das Grundstück ist 3646 Quadratmeter groß, die Wohnfläche beträgt 930 Quadratmeter. Dazu gehört auch ein freies Baugrundstück. Die Gebäude sind derzeit komplett vermietet. Der Zustand der Häuser ist sehr unterschiedlich: Manche wurden 2017 umfassend saniert, in anderen wird noch mit Öl oder Elektroheizkörpern geheizt. Preis: 795.000 Euro.

Luxusvilla am Langeloh

Diese luxuriöse Stadtvilla mit gepflegter Außenanlage sucht einen neuen Eigentümer. Foto: Ilka Trudewind

Eine luxuriöse Stadtvilla in Meschede wird derzeit von privat angeboten. Das Haus mit 213 Quadratmetern Wohnfläche liegt am Langeloh mit Blick auf die Stadt, die Ausstattung ist hochwertig. Allein die Lektüre der Anzeige auf Ebay-Kleinanzeigen ist schon ein Genuss. Dort ist die Rede von „Burggarten“ und „Schoßgefühl“. Wörtlich heißt es: „Nirgends weit und breit ist man Himmel und Wolken näher“ und „Hinter der Fassade architektonisch formvollendeter Beschwingtheit verbirgt sich ein in die Hanglage projektierter und diese geschickt nutzender substanzbietender Baukörper“. Oder: „Haus und Natur- hier haben Sie die perfekte Welle. Sie werden es lieben, dieses Anwesen, das mit seinem Charme Ihre Stimmung jeden Tag auf Ferien dreht!“

Preis: 795.000 Euro

Pension in Immenhausen

Im Jahr 1955 wurde dieser Gasthof am Hennesee erbaut. Foto: Ilka Trudewind

Im Jahr 1955 und damit zeitgleich mit dem Bau des neuen Hennedamms wurde die Pension mit Gastronomie und Terrasse an der B 55 errichtet. Das Haus wurde zu einem beliebten Ausflugsziel. Die Ortschaft Immenhausen musste damals der Vergrößerung der Talsperre weichen. Das Immobiliencenter der Sparkasse Mitten im Sauerland bot die Immobilie bis vor Kurzem noch online an und hob besonders die Entwicklung des Hennesees in den vergangenen Jahren hervor. Das Grundstück ist mehr als 12.000 Quadratmeter groß; zum Areal gehört unter anderem der Gasthof Kotthoff mit Gastronomie und Pension und sogar ein Stall.

Preis: 339.000 Euro.

Alte Vikarie in Grevenstein

In Grevenstein steht ein Fachwerk- Schmuckstück zum Verkauf: Die alte Vikarie an der Burgstraße. Das Haus wurde 1780 errichtet und ist seit 1999 ein eingetragenes Denkmal. Zum Gebäude gehören zwei Wohnungen mit 51 bzw. 91 Quadratmetern mit einem Anbau, der schon als Arztpraxis und als Atelier genutzt wurde. Frei wäre das Haus ab 2020. Preis: Verhandlungssache.