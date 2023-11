Experte: Die Zahl der Arbeitslosen im HSK wird steigen

Besucherinnen informieren sich über Angebote. Aktuell tut sich nicht viel am Arbeitsmarkt. Aber perspektivisch werden die Zahlen steigen.

Meschede. Der Arbeitsmarkt im HSK stagniert aktuell. Warum der Leiter der Arbeitsagentur Meschede-Soest mit steigenden Arbeitslosenzahlen rechnet.

Im Hochsauerlandkreis ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober gesunken. Insgesamt waren 6550 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 46 Personen oder 0,7 Prozent weniger. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 804 Personen bzw. 14 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Oktober 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,9 Prozent (+0,5 Prozentpunkte). Das meldet die Agentur für Arbeit Meschede-Soest in ihrer Pressemitteilung.

Einschätzung des Experten

„Grundsätzlich bleibt der Arbeitsmarkt auch in diesem Monat stabil“, kommentiert Oliver Schmale, Leiter der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, die aktuellen Zahlen. „Die übliche Herbstbelebung bleibt allerdings aus. Der Arbeitsmarkt steht derzeit vor zwei entscheidenden Herausforderungen: Die Unternehmen spüren seit Monaten die Auswirkungen der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine direkte Folge ist, dass sie weiterhin vorsichtig mit Neueinstellungen sind und diese lieber hinauszögern.“

Oliver Schmale, Leiter der Agentur für Arbeit Meschede-Soest. Foto: Agentur f. Arbeit / Agentur für Arbeit

Parallel versuchten die Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst zu halten. Ein Grund sei, dass es weiterhin Engpässe bei qualifizierten Fachkräften gibt. Fast zwei Drittel aller gemeldeten Arbeitsstellen sind für Fachkräfte ausgeschrieben.

„Viele Personen verfügen aber nicht über die erforderliche Qualifikation. Das ist eine strukturelle Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit lag in einem Oktober zuletzt im Jahr 2014 über dem diesjährigen Wert von knapp 15.900 arbeitslosen Personen im Bereich der Agentur Meschede-Soest; abgesehen von dem Corona-Jahr 2020. Für die kommenden Wochen und die Wintermonate müssen wir davon ausgehen, dass die Arbeitslosigkeit weiter steigen wird.“

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind im Hochsauerlandkreis 2354 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 4 Personen bzw. 0,2 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 299 Personen oder 14,5 Prozent.

Grundsicherung

In der Grundsicherung sind 42 Arbeitslose weniger als im Vormonat aufgeführt und 505 mehr als im Vorjahr. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 1 Prozent weniger bzw. 13,7 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 4196 Personen und damit 64,1 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

620 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 42 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 95 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 6,3 Prozent zum Vormonat bzw. plus 18,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 10 Personen oder 0,4 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 300 Arbeitslose mehr (+14 Prozent). Insgesamt sind 2447 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2521 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,1 Prozent (2.171 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 16 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 359 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 315 offene Stellen gemeldet (+24 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.746 offene Stellen, 68 weniger als im Vormonat und 574 weniger als im Vorjahresmonat.

Die lokalen Zahlen

In Meschede sind im Oktober 1090 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent. In Schmallenberg zählt die Agentur 411 Arbeitslose und damit eine Quote von 2,8 Prozent. Damit hat Schmallenberg erneut die niedrigste Arbeitslosenquote aller Geschäftsstellen im Hochsauerlandkreis.

