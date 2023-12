Fachhochschule Südwestfalen: Hohe Akzeptanz für Windkraft

Meschede Die Fachhochschule Südwestfalen hat eine Umfrage zur Windkraft durchgeführt. Sie leitet daraus eine hohe Akzeptanz für Windenergie ab.

Die Fachhochschule Südwestfalen hat eine Umfrage zur Akzeptanz und zur Ausbaunotwendigkeit von Windenergie im Sauerland durchgeführt. Projektleiterin Professorin Dr. Anne Jacobi hat jetzt Ergebnisse in Meschede vorgestellt, die nach ihren Angaben für eine hohe Akzeptanz seitens der Bevölkerung sprechen.

Mehr als 1000 Befragte

75 Prozent von 1080 Befragten antworteten demnach mit „Ja“ auf die Frage, ob Windkraftanlagen im Sauerland Sinn machen. 71 Prozent halten Windkraftanlagen für wichtig oder sogar sehr wichtig. Und 76 Prozent der Befragten würden es akzeptieren, wenn in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft Windkraftanlagen gebaut würden. Unmittelbare Nachbarschaft meint dabei einen Umkreis von etwa einem Kilometer.

Zu nah finden das hingegen diejenigen 169 Personen, die in der Befragung große oder sehr große Bedenken hinsichtlich der Ansiedlung von Windenergieanlagen in ihrem Wohnumfeld geäußert haben. 61 Prozent von ihnen würden Windkraftanlagen maximal 5000 Meter an sich heranlassen, 20 Prozent sehen die Abstandsgrenze bei 2000 Metern, weitere 15 Prozent sind sich nicht sicher. Bedenken bestehen hier hinsichtlich Geräuschbelästigung, Landschaftsbild, Schattenwurf, Immobilienpreisen, Tierwohl und Baustellenlärm.

Frühzeitig informieren

„Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu beachten“, empfiehlt die Marketingprofessorin Jacobi. „Der wichtige Ausbau von Energieformen sollte so umgesetzt werden, dass er akzeptiert wird.“ Dies bedeute, den Bürgern einen Nutzen durch die neuen Energieformen zu geben und sie frühzeitig zu informieren.

Professorin Dr. Anne Jacobi präsentierte die Ergebnisse einer Marktforschungsstudie zum Thema „Akzeptanz von Windenergie im Sauerland“. Foto: j.klar / WP

Auch dies lässt sich nach Angaben der Fachhochschule durch die Umfrageergebnisse belegen. Die frühzeitige und ausführliche Information über entsprechende Bauvorhaben bewerten 78 Prozent der Befragten als sehr wichtig und wichtig. 79 Prozent sind es bei monetären Aspekten wie Gewinnbeteiligungen, Gemeindeeinnahmen oder günstigem Strom. Maßnahmen zum Schutz von Natur und Lebensqualität halten sogar 84 Prozent für sehr wichtig oder wichtig. Und 76 Prozent wünschen sich eine aktive Unterstützung und Begleitung durch die Lokalpolitik.

Großteil aus dem Hochsauerlandkreis

Die Befragten stammen im Wesentlichen aus dem Hochsauerlandkreis sowie aus Teilen der Kreise Soest und Olpe sowie des Märkischen Kreises, teilte die Fachhochschule auf Nachfrage mit.

