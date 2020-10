Der Bödefelder Bevölkerung ist Sinn für Humor und Sarkasmus nicht abzusprechen. Einer Arztpraxis den Titel „Glück Auf Praxis“ zu verleihen - Hut ab. Und ihr Ärger ist in Teilen auch verständlich. Denn Verlässlichkeit muss in der medizinischen Versorgung ein hohes Gut sein. Doch die Praxis „Glück auf Praxis“ und nicht etwa „Pech gehabt, geschlossen - Praxis“ zu nennen, spiegelt die Erwartungshaltung einer „Rund um die Uhr“-Praxis wider. Und das ist in Bödefeld aktuell nicht zu leisten.

Das war es weder für Dr. Oliver Haas und sein Team, noch wird es für dessen Nachfolgerin Dr. Katja Köhler möglich sein. Die medizinische Versorgung auf dem Land leidet unter dem enormen Fachkräftemangel. Doch der Fachkräftemangel ist nicht die Schuld der Menschen, die vor Ort bereits als Ärzte oder Medizinische Fachangestellte arbeiten. Ihnen fehlt schlicht das Personal.

Mehr Personal hieße auch: längere Sprechzeiten.Für die Bödefelder ist es ein Glücksfall, dass das Team um Dr. Katja Köhler die Filialpraxis übernimmt und die Eröffnung statt turnusmäßig zum Jahreswechsel sogar auf den 1. Dezember vorzieht. Das Konzept der Zukunft heißt Filialpraxis. Daran muss sich Bödefeld gewöhnen und daran werden sich in Zukunft auch noch andere Orte gewöhnen müssen.