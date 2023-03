Fahndung der Polizei in Meschede: Zwei Männer gesucht

Meschede. Die Polizei fahndet nach zwei Männern und hat einen Aufruf an die Bevölkerung gestartet: Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben?

Nach Ladendiebstählen in Marsberg, Olsberg und Meschede bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden zwei Täter.

Von Kleidung bis Smartphones

In Marsberg betrat der unbekannte Mann am 28. Januar 2022 einen Discounter und steckte elektrische Artikel, Druckerpatronen und Kleidung in seine Tasche. Er verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. In Olsberg entwendeten zwei unbekannte Tatverdächtige am 22. Juni 2022 diverse Kosmetika aus einer Drogerie. In Meschede wurden am 28. November 2022 mehrere Smartphones aus einem Telefonladen gestohlen.

Für die Tat sind zwei unbekannte Männer verdächtig. Die mutmaßlichen Täter wurden bei den Diebstählen gefilmt. Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu den Männern machen? Hier sind Fotos von den Gesuchten zu sehen.

