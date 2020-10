Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht in der Schmallenberger Straße Am Einheit.

Blaulicht Fahrerflucht in Schmallenberg: Polizei sucht jetzt Zeugen

Schmallenberg. Vermutlich kam der Fahrer von der Straße ab, fuhr gegen ein Schild und flüchtete. Wer kann Angaben zum Vorfall auf der Straße Am Einheit machen?

Am vergangenen Montag um 22.25 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Knall auf der Straße „Am Einheit“. Bei der Nachschau sah sie einen silbernen Pkw. Hierbei handelte es sich möglicherweise um einen VW Golf. An dem Auto standen vier männliche Personen. Diese schoben den Pkw zurück auf die Straße.

Vier Männer zwischen 20 und 30 Jahren

Anschließend stiegen sie ein und fuhren in Richtung Talweg. Die vier Männer waren zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Nach Auswertung der Spuren war das Auto im Bereich der Einmündung zur Gartenstraße von der Straße abgekommen und gegen ein Straßenschild gefahren. Durch den Aufprall wurde das Schild aus dem Erdreich gerissen. Bei dem Unfall wurde vermutlich der Kühler des Autos beschädigt.

Bei der Flucht verlor der Pkw die Kühlflüssigkeit. Die Spur endete jedoch am Kreisverkehr der Bahnhofstraße. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.