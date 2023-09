Fahrraddiebstahl in Meschede: Täter stehlen schwarzes E-Bike

Die Polizei in Meschede sucht ein Schwarzes E-Bike. Die Täter hatten es am Dienstag gestohlen. Ein zweites Rad hatten sie offenbar schon im Visier.

Meschede. Ein hochwertiges E-Bike ist in Meschede gestohlen worden. Ein zweites hatten die Täter offenbar schon im Visier. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Am Dienstagvormittag (5.9.) ist in Meschede ein E-Bike entwendet worden. Zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr haben unbekannte Täter an einer Schule am Schederweg das Schloss eines schwarzen E-Bikes der Marke Cube geknackt und das Fahrrad mitgenommen.

Schloss durchtrennt und Rad stehen gelassen

Bei einem anderen Fahrrad durchtrennten die unbekannten Täter das Schloss, ließen das Fahrrad jedoch an der Schule stehen.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

