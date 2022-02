Falsche E-Mail mit Schadsoftware: Warnung der Stadt Meschede

Meschede. Die Stadt Meschede warnt vor vermeintlichen E-Mails in ihrem Namen. Tatsächlich führt ein Link zu einer Schadsoftware.

Falsche E-Mails vermeintlich mit dem Absender Stadt Meschede werden derzeit vermehrt verschickt. Angeblich stehen Nachrichten der Stadt bereit, die mit einem Klick heruntergeladen werden können. Es handelt sich dabei aber nicht um E-Mails der Stadt Meschede.

„Davor wird ausdrücklich gewarnt“, so die Pressestelle. Erkennbar sind die Fake-Mails recht einfach: Zwar steht als Absender „meschede.de“ im Adressfeld, dahinter jedoch eine E-Mail-Adresse, die mit info@ beginnt und keinerlei Verbindung mit der Stadt Meschede aufweist. Auch die Mail an sich ist auffällig: In englischer Sprache wird der Empfänger aufgefordert, Mails von der Stadt Meschede herunterzuladen und dazu einen Link anzuklicken.

Auf keinen Fall herunterladen

Das sollte selbstverständlich auf keinen Fall geschehen, warnt die Stadt. Der Link führt zu einer Seite, die Schadsoftware auf dem Computer des Empfängers installiert.

