FDP-Abgeordneter im HSK gratuliert zur Wahl in Thüringen

Die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit den Stimmen der AfD schlägt politische hohe Wellen. Auch innerhalb des Liberalen gibt es viel Kritik an dem Vorgehen - allerdings auch Zustimmung.

„Mutiger und wichtiger Schritt“

Einer, der sich unterstützend äußerte, ist der FDP-Bundestagsabgeordnete Carlo Cronenberg aus dem Hochsauerlandkreis: „Sensationell! Unser Freund ist neuer Ministerpräsident des Freistaats Thüringen. Herzlichen Glückwunsch, Thomas“, schrieb er auf Facebook. Und weiter: „Das war ein mutiger und wichtiger Schritt. Ich wünsche dir für die anstehenden Verhandlungen viel Kraft und liberale Zuversicht.“

Wichtig sei und bleibe die grundsätzliche Feststellung, „dass es keine Zusammenarbeit egal in welcher Form mit politischen Extremistin in Thüringen gibt. Gut, dass du dies von Anfang an heute klar gestellt hast“, so Cronenberg.

Reaktionen sind gemischt

Die Reaktionen auf das Posting sind gemischt: „Einerseits freut es mich. Andererseits fürchte ich wird diese Wahl einen bösen Schatten auf die Bundespartei werfen. Viele werden dies als Anbandlung mit der AfD sehen und dies nicht so schnell verzeihen. Außerdem hadere ich mit dem Gedanken, dass eine Partei mit fünf Sitzen den Ministerpräsidenten stellt“, heißt es beispielsweise darunter.

Es gibt auch harte Kritik: „Sie, die FDP, die politische Heimat von Genscher, Scheel, Hamm-Brücher und Baum, haben sich von Nazis vor den Karren spannen lassen!“ Es gibt aber auch Stimmen wie diese: „Besser so als die anderen, das nennt man Demokratie!“