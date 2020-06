FDP Schmallenberg bereitet sich auf Wahlkampf vor

Schmallenberg. Am 13. September ist Kommunalwahl in Schmallenberg. Auch die FDP, aktuell nicht im Rat vertreten, bereitet sich auf den Wahlkampf vor.

Nicht nur die im Stadtrat vertretenden Parteien bereiten sich aktuell auf die Kommunalwahl am 13. September vor. Auch die FDP überlegt, wie sie sich trotz der aktuellen Lage bestmöglich aufstellen und Wahlkampf betreiben kann.

„Ebenso wie die anderen Parteien leiden auch wir unter der aktuellen Lage. So mussten wir unseren Ortsparteitag und die Wahlversammlung von Ende April auf Juni verschieben. Öffentliche Präsenz wurde uns unmöglich gemacht und kann, wenn überhaupt, nur minimiert stattfinden“, so Robert Hartel von der FDP: „Eine Verschiebung der Wahl wäre für uns wünschenswert geblieben, aber ein Problem sehe ich am Festhalten am 13. September für uns nicht. Die FDP ist auf kommunaler Ebene ein Neuling, und unser Ortsverband sehr klein. Bei landes- und bundesweiten Wahlen haben wir in Schmallenberg aber stets recht ordentliche Ergebnisse erzielt.“

Daran wolle man auch bei der Kommunalwahl anknüpfen. Neue Mitglieder seien jederzeit willkommen. „Online sind wir als Ortsverband Schmallenberg bisher nicht vertreten, dies soll sich aber bis Mitte Juni ändern.“ Der Ortsverband verfüge an sich über relativ junge Mitglieder. Die designierte stellvertretende Ortsvorsitzende sei eine Auszubildende im Alter von Anfang 20, so Hartel: „Wir freuen uns auf einen fairen Wahlkampf.“

So bereiten sich die weiteren Parteien in Schmallenberg auf den Wahlkampf vor.

Weitere Nachrichten aus Meschede, Schmallenberg und Umgebung in unserem Corona-Ticker.