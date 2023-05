Festival „Live am See“ am Hennesee bei Meschede mit 22 Bands

Meschede. Das Festival „Live am See“ bei Meschede ist zurück: An drei Wochenenden rocken spannende und bekannte Bands die Bühne.

Live am See ist zurück: 22 Bands haben zugesagt und werden vom 23. Juni bis zum 22. Juli die Bühne am „Chillin’“-Staudamm am Hennesee bei Meschede an drei Wochenenden rocken. Karten gibt es bereits an den Touristinfos in Meschede und Bestwig, am Chillin’ und im Internet online unter www.Hennesee.Live.

Eigentlich Abschiedskonzerte

Die „Escape with Romeo“-Urgesteine um Thomas Elbern hatten eigentlich 2019 ihre Abschiedskonzerte gegeben, konnten aber mit jahrelanger Überredungskunst überzeugt werden wieder am See zu spielen. So wird es dann am Freitag, 23. Juni, passieren. Unterstützen werden sie die Briten von den auch nicht minder legendären „The Snake Corps“, und eingeleitet wird dieser erste „Live am See“- Freitag von der Alternativ-Newcomerin Ellereve aus Süddeutschland. Beginn an diesem und allen weiteren Abenden ist um 19 Uhr oder kurz davor.

Blick auf die Bühne am Hennesee bei Meschede: Bald ist dort wieder Festival-Zeit. Foto: Privat

Der anschließende Samstag beginnt mit den im letzten Jahr wie eine Bombe eingeschlagenen Französinnen der Frauen-Gitarren-Postpunk-Combo Venin Carmin für die eigentlich drei Worte reichen: frech, laut und sexy. Danach hören die Besucher die erste EBM (elektronic-body-music)-Band der Saison: „Absolute Body Control“.

Dirk Events mit seiner belgischen Band kommt nach der Verschiebung seines Konzertes vom 28. Dezember an diesem Termin ans Chillin’, bevor an diesem Abend „Clan of Xymox“, nach ihrer langen USA-Tournee, den Abend ins Finale führen. An diesem Samstag ist es möglich, dass sich kurzfristig noch eine weitere, jetzt noch nicht feststehende Band dazugesellt, und wer schon einmal bei den Konzerten war, weiß das es sich dann nicht nur um Masse handelt, sondern dass es für Postpunk/Wave/Indie-Fans auch ein weiteres Argument sein wird sein Wochenende an der Henne zu verbringen.

Geliebt, bejubelt und geschätzt

Der zweite Akt von „Live am See“ beginnt am Freitag, 7. Juli, um 19 mit UV-POP („Serious“), John White mit Frau Rhona präsentiert seine Hits aus über 40 Jahren Bandgeschichte.

Auch bei Regen herrscht Stimmung bei „Live am See“. Foto: Privat

Am Freitag, 7. Juli, gegen 20 Uhr tritt „No More“ auf, schon seit Jahren immer wieder dabei, geliebt, bejubelt und ungemein geschätzt spielen die Musiker an diesem Abend aus ihrem äußerst umfangreichen Werk, bis zu dem Auftritt der wohl bekanntesten Gruppe des Sommers. „Fehlfarben“, ihre LP Monarchie und Alltag gehört wohl zu den prägendsten Alben der deutschen 80er-Postpunk-Szene. „Es geht voran“ war lange Nummer 1 der damaligen Hitparade, wird aber wohl im aktuellen Programm der Band keine Rolle spielen, dafür aber neben Titeln der neuen CD, etwa „Paul ist tot“.

40 Jahre Bandgeschichte

Der Samstag, 8. Juli, bietet einen Bekannten: „Psyche“, Darrin Huss mit Stefan Rabura spielen gegen 21.30 Uhr ihre dem Publikum bekannten und heiß geliebten Songs aus über 40 Jahren Bandgeschichte. Danach, das erste Mal am See: „Rotersand“, Anfang des Jahres mit einer Nummer 1 in den deutschen Alternativ-Charts mit Bandleader Rascal , auch schon sehr lange unterwegs mit Bands wie „The fair Sex“ oder „Love Revenge“ und „Krischan“ werden als Headliner ab ca. 22.30 ihren Heavy-Electro-Wave präsentieren. Den Abend beginnen um 19 Uhr drei Synth-/PostPunk-/Wave Projekte aus Holland, Belgien und Deutschland.

Das Programm am 21. und am 22. Juli: Freitag: 19 Uhr: „Inception in Black“, England (Titel: Voyeur). 19.30 Uhr „Traitrs“, Kanada (Titel: Thin flesh). 20.30 Uhr: „B-Movie“, England ( Nowhere girl). 21.45 Uhr: „Than Comes Silence“, Schweden ( Stranger). Samstag: 19 Uhr: „I am the Fly“. 19.30 Uhr; „Derriere Le Miroir“ (just like you). 20.45 Uhr: „Blaine L. Reininger“ (No Tears). 22.30 Uhr: „Lene Lovich Band“ (Bird Song).



Wieder ein Winderspecial

Ein Ausblick: In diesem Jahr soll auch wieder das Festival „Inbetween-Days“ – das Winterspecial von „Live Am See“, am 27. und 29. Dezember in der Stadthalle Meschede stattfinden. Alle Informationen dazu gibt es bereits frühzeitig in Internet unter www.Meschede.Live.

