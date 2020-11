Die Feuerwehr Meschede wurde am Samstagmittag in die Schützenstraße alarmiert.

Blaulicht Fettbrand in Küche: Feuerwehr Meschede im Einsatz

Meschede. Weil der Heimrauchmelder Alarm schlug, rückte der Löschzug der Feuerwehr Meschede in die Schützenstraße aus.

Am Samstagmittag war der Löschzug der Mescheder Feuerwehr in der Schützenstraße im Einsatz. Grund für die Alarmierung war ein ausgelöster Heimrauchmelder. Der Rauchmelder schlug Alarm, weil es in der Küche einer Wohnung gegen 13.30 Uhr zu einem Fettbrand gekommen war.

Neben dem Löschzug Meschede waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Einsatzleiter war Sebastian Helleberg. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Schützenstraße.

Brandmeldeanlage in Eslohe

Auch in Eslohe kam es am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz. Um 16.23 löste die automatische Brandmeldeanlage im Rewe-Kaufpark aus.