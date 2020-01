Meschede. Die Feuerwehr Meschede ist am Montagabend zu Martinrea Honsel ausgerückt. Dort ist ein Brand ausgebrochen.

Feuer in Meschede bei Martinrea Honsel - Löschzug im Einsatz

Der Einsatz begann zunächst wie so häufig: Eine automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Für die Feuerwehr bedeutet das: Sie muss den Alarm ernst nehmen, aber in den meisten Fällen handelt es sich um einen Fehlalarm. Bei Martinrea Honsel war es am Montagabend anders.

Mit großer Besetzung

Gegen 21 Uhr wurde der Löschzug Meschede alarmiert. Er rückte sofort mit großer Besetzung in die Nachbarschaft aus: vom Gerätehaus an der Fritz-Honsel-Straße auf kurzem Weg zu dem Leichtmetall-Spezialisten. Vor Ort stellte sich heraus, dass tatsächlich ein Feuer entstanden war. Rauch war über dem Unternehmen zu sehen.

Hoher Sachschaden

Nach ersten Angaben war eine Spezialmaschine in dem Betrieb in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen allerdings als hoch beziffert. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.