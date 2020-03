Feuer in Meschede - Rauchschwaden in der Innenstadt

Meschede. Brand in der Innenstadt von Meschede: Feuerwehr und Polizei sind alarmiert.

Die Feuerwehr ist zu einem Brandeinsatz in die Innenstadt von Meschede gerufen worden. Nach ersten Informationen ist einer Feuer in einer Tiefgarage in einem der Gebäude ausgebrochen. Die Alarmierung erfolgte gegen 12.45 Uhr.

Die Einsatzfahrzeuge sind in die Le-Puy-Straße in der Innenstadt von Meschede geschickt worden. Feuerwehr und Polizei sind dort im Einsatz. Teile des Bereichs sind seitdem gesperrt, darunter die Zufahrt zum Busbahnhof. Für Autofahrer ist die Le-Puy-Straße zwischen CDU-Kreisgeschäftsstelle und Dominante nicht nutzbar.

Türen und Fenster schließen

Eine Zeitlang wurden Feuerwehreinheiten nachalarmiert. Rauchschwaden lagen in der Luft. Die Polizei weist daraufhin, dass Fenster und Türen in dem Bereich noch geschlossen werden sollen. Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte tatsächlich ein Pkw in der Tiefgarage eines Gebäude aus unbekannten Gründen plötzlich Feuer gefangen.