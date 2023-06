So hätte es am Ende aussehen sollen - doch auf einmal kam die Feuerwehr Meschede.

Feuerwehr Feueralarm am Schederweg in Meschede - wegen eines Toasts

Meschede. Dieser Fehlalarm ist einer der denkwürdigen: Ein Toastbrot war der Grund dafür, dass die Einsatzkräfte in Meschede ausgerückt sind.

Ein angebranntes Toast hat am Donnerstag zu einem Einsatz der Feuerwehr am Schederweg in Meschede geführt. Der Brandmelder löste aus.

Daraufhin rückten der Löschzug Meschede, die Löschgruppe Wehrstapel, die IuK-Einheit, die Polizei und der Rettungsdienst gegen 18.20 Uhr aus.

Keine Maßnahmen

Sie stellten vor Ort schnell fest: keine Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich.

