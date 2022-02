Feuersalamander sterben im Arnsberger Wald bei Freienohl

Freienohl. Im Stadtgebiet Meschede bei Freienohl sterben zahlreiche Feuersalamander. Daher gibt es einen Appell.

Von der Eifel her breitet sich der in Europa neuartige Pilzerreger „Batrachochytrium salamandrivorans“ immer weiter in Richtung Osten aus. Nach Funden in Bochum, Herne und Dortmund wurde er nach Angaben der Bezirksregierung jetzt im Arnsberger Wald und im Stadtgebiet Meschede nachgewiesen.

>>> Lesen Sie auch: Krieg in der Ukraine: Mescheder Professor in Sorge <<<

Im Bereich Oeventrop und Freienohl wurden nun auch massenhaft tote Feuersalamander gefunden, deren Analyse den Krankheitsbefall bestätigen. Die betroffenen Tiere leiden qualvoll an der Hautpilzinfektion und sterben nach kurzer Krankheitsdauer. Insbesondere der Feuersalamander ist dadurch extrem in seinem Bestand bedroht.

Die Verbreitung des Erregers erfolgt insbesondere durch die Verschleppung von Kontaminationen an Schuhwerk, Laub und Erdmaterial. Um die weitere Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, wird an alle Erholungssuchenden insbesondere im Arnsberger Wald appelliert, Hygienemaßnahmen zu beachten.

Im Waldgebiet

• Bitte berühren Sie keine Amphibien, auch nicht mit ihrem Schuhwerk. Dies gilt insbesondere für Feuersalamander und Molche.

• Bitte betreten Sie keine Land- und Wasserlebensräume von Amphibien – bleiben Sie daher bitte auf den vorgegebenen Wegen.

• Bitte führen Sie insbesondere in Waldlandschaften Ihren Hund an der Leine. Bäche, Uferbereiche, Teiche, Tümpel und wassergefüllte Wagenspuren im Wald sollten nicht betreten werden.

Beim Verlassen des Gebietes

• Befreien Sie Ihr Schuhwerk vor Ort gründlich von Erde, halten Sie dabei ausreichend Abstand zu Gewässern.

• Anschließend desinfizieren Sie Ihr Schuhwerk mit 70-prozentigem Alkohol, z. B. 3 Teile Wasser auf 7 Teile Brennspiritus. Nutzen Sie eine handelsübliche Sprühflasche und besprühen Sie Schuhsohlen und -schäfte. Das Desinfektionsmittel muss mindestens 2 Minuten lang einwirken.

• Nicht mit demselben Schuhwerk ohne Behandlung andere Gebiete oder Landschaften betreten.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg (https://www.bra.nrw.de/umwelt-gesundheit-arbeitsschutz/umwelt/natur-und-landschaftsschutz-fischerei/bedrohung-einheimischer-schwanzlurche-durch-die-salamanderpest).

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland