Feueralarm am Henne Ruhr Markt in Meschede: Hier ist ein Archivbild von einem vergangenen Einsatz zu sehen.

Alarmierung Feuerwehr am Henne-Ruhr-Markt in Meschede: Das war der Grund

Meschede. Alarm am Henne-Ruhr-Markt in Meschede: Die Feuerwehr wurde am Montagabend dorthin gerufen. Das war der Grund.

Die Feuerwehr ist am Montagabend zum Henne-Ruhr-Markt am Winziger Platz in Meschede ausgerückt. Zuvor hatten gegen 20.53 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst.

>>> Lesen Sie auch: Attacken gegen Einsatzkräfte: Die Lage im Hochsauerlandkreis <<<

Der Löschzug Meschede, die Löschgruppe Wehrstapel und Polizei waren im Einsatz. Eingreifen mussten die Feuerwehrleute nicht: Wie sich herausstellte, war in einem Teil des Gebäudes ein Brennofen unmittelbar unter einem Wärmemelder platziert worden - im Laufe des Abend stiegen die Temperaturen, bis der Alarm auslöste.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland