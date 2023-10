Einsatz Feuerwehr an der ehemaligen Veramed-Klinik bei Meschede

Meschede/Grevenstein. Die Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede blickt auf zwei Einsätze am Wochenende - unter anderem musste sie zur ehemaligen Veramed-Klinik.

Die Feuerwehr Meschede blickt auf zwei Einsätze am Wochenende.

Zum einen beseitigte der Löschzug Meschede am Samstagabend eine fünf Kilometer lange Ölspur, die an zwei unterschiedlichen Stellen entstanden war. Betroffen war die Strecke von Schederberge nach Meschede und die Zufahrt zur ehemaligen Veramed-Klinik. Das Öl wurde jeweils abgestreut.

Zum anderen war am Sonntagnachmittag ein Schornsteinbrand in Grevenstein entstanden. Eine Wohnung in der Carl-Veltins-Straße war verraucht. Die Feuerwehrleute kehrten den Kamin durchlüfteten die Räume. Im Einsatz waren der Löschzug Meschede sowie die Löschgruppen Berge, Grevenstein und Visbeck sowie die Polizei und der Schornsteinfeger.

