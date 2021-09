Feuerwehr dreimal im Stadtgebiet Meschede alarmiert

Einsatz für die Feuerwehr: Sie war im Stadtgebiet Meschede am Wochenende dreimal im Einsatz.

Meschede. Zwei Brandalarme und einmal Unterstützung des Rettungsdienstes: Die Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede hatte am Wochenende reichlich zu tun.

Die Feuerwehr ist im Stadtgebiet Meschede am Wochenende zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Gleich zwei Mal hatte es einen Brandalarm gegeben.

Küchenbrand in Freienohl

Freitag, 21.30 Uhr: Einsatz am Plastenberg in Freienohl. Dort waren die Löschzuge Meschede und Freienohl zu einem Küchenbrand gerufen worden. Auch die Atemschutzwerkstatt, die Polizei, der Rettungsdienst, DRK und der Wehrleiter waren im Einsatz.

Samstag, 9.30 Uhr: unklare Rauchentwicklung im Wald. Der Löschzug Meschede und die Polizei rücken in die Jahnstraße in Meschede aus. Letztlich stellt sich heraus: Es hatte ein Kartoffelfeuer an einer Waldhütte gegeben.

Samstag, 12.40 Uhr: technische Hilfe. An der Wehrstapeler Straße wird die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes benötigt. Der Löschzug Meschede setzt eine Tragehilfe per Drehleiter ein.

